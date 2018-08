Atrapado e ferido tras chocar e caerlle enriba unha árbore no turismo en Cartelle

Ao redor das 03,30 horas, persoal sanitario informaron ao 112 Galicia do choque dun vehículo contra unha árbore, no lugar das Marabillas, na OU-0203, en Cartelle (Ourense), indicando que, debido ao impacto, a árbore caera sobre o turismo e o condutor quedara atrapado no interior.

Enseguida, desde o CIAE alertouse aos Bombeiros do Carballiño e aos da Mancomunidade de Celanova, así como aos efectivos de Protección Civil.

Tamén, solicitouse a colaboración dos axentes de Tráfico que, ao chegar ao lugar, indicaron que un poste de telefonía tamén resultara danado a causa do accidente, polo que tamén foi informado do suceso o persoal da empresa subministradora de telefonía.

O condutor ferido, tras ser liberado, foi evacuado polos servizos sanitarios.