Bajo la batuta de Manuel Alejandro López

Manuel Alejandro López nació en Caracas (Venezuela), pero con tan solo 10 años se vino para Galicia, donde comenzó sus estudios de música en Celanova, para continuar formándose en los Conservatorios de Ourense, Coruña y Oviedo. Su pasión por la música le llevó a sentir la llamada del mundo de la dirección y comenzó a asistir a clases con diversos maestros de talla nacional e internacional. En la actualidad es director musical y artístico de la Banda de Música de Zamora, imparte clases, toca en la charanga BCB y compone y arregla música, entre otras... y aún tiene tiempo para participar en certámenes, como el Concurso internacional de dirección de orquesta "Nino Rota" de Italia, donde el pasado domingo resultó finalista.

¿Qué fue lo que le llevó a apostar por la música?

Sentía que para mí la música era una necesidad, una forma de vida. El otro día leía una entrevista en la que un caballero, no recuerdo el nombre, decía que en los colegios hay que instaurar la asignatura de enseñar a las personas a ser felices, y es cierto. Si no eres feliz con lo que haces, algo falla y no eres honrado contigo mismo. La música es una PROFESIÓN con mayúsculas, hay muchas horas de trabajo, estudio y sacrificio detrás; poco valorada por muchas personas desgraciadamente. Para mi es una forma de vida que me hace feliz.

Ha participado en Italia en la tercera edición del Concurso internacional de dirección de orquesta “Nino Rota", ¿cómo llegó hasta ahí?

Realmente sentía la necesidad vital de participar en una competición de este tipo, además de encontrarme en un buen momento de preparación musical para afrontarlo. Así pues, 164 personas enviamos nuestra solicitud con video y curriculum, y mira tú por donde... fui uno de los 74 seleccionados para participar "in situ" en este concurso celebrado en Matera, por cierto, ciudad preciosa que será la ciudad europea de la cultura en 2019, y que lleva ya tres años siendo la ciudad mundial de la dirección de orquesta durante el mes de Octubre.

¿Cómo transcurrió el concurso?

El concurso estaba pensado en varias rondas eliminatorias en las que dirigíamos todo tipo de repertorio (cámara, sinfónico y ópera) con obras de Nino Rota, Villalobos, Stravinsky, Dvorak, Nicolai, Mendelssohn y Rossini. En la primera ronda pasamos 13 de los 74 que comenzamos el concurso, la siguiente ronda nos permitió seguir concursando a solo 6 personas en la semifinal y hasta aquí llegó mi participación en el concurso; estoy realmente contento de quedar entre los 6 mejores de la competición y más con el altísimo nivel de esta edición.

¿Qué es lo más positivo que se trae de esta participación?

Ha sido una experiencia maravillosa y de un enorme crecimiento personal y profesional. Muchas veces me preguntan que hace un director, la respuesta obviamente es compleja; pero es una cuestión de conexión y de feeling con los músicos que tienes delante, tienes que convencerlos con tu gestualidad y las menos palabras posibles de que todos interpreten la versión que tú propones, siempre desde la honestidad y educación.

He dedicado muchas horas de estudio a partituras que nunca había dirigido para montarme la película musical en mi cabeza; después de este trabajo tocaba convencer a la orquesta y aun por encima también a un tribunal de profesionales. Cada ronda que iba pasando, más presión, mas difícil, hasta tu cuerpo cambia... duermes 5/6 horas y "no pasa nada" porque tienes que estudiar y cada minuto es oro. El último día estaba agotado, como si hubiera hecho la maratón.

Además conoces muchos músicos, directores, cantantes con los que compartes experiencias siempre enriquecedoras; practicas inglés y un poco de italiano que realmente nunca viene mal.

Además de la Banda de Música, también toca en una charanga, cuéntenos, que es lo mejor de cada uno de estos ámbitos? Si tuviera que elegir, ¿se quedaría con...?

Cada cosa es diferente y cada proyecto es un mundo, eso si... solo me aventuro en cosas que realmente me aporten algo musical importante. Hablamos de dos colectivos, BCB y Banda de Zamora que son ya como una familia para mí y en los que la amistad está por encima de todo... y trabajas mejor. En la banda aparte del trabajo de director mencionado antes tienes un reto apasionante, como es educar humana y musicalmente a las generaciones futuras, es toda una responsabilidad y compromiso social. Con BCB es llevar la adrenalina hasta límites insospechados, sentir el calor del público de una manera realmente indescriptible, es rock & roll en estado puro.

¿Algún proyecto en el que esté metido o planes de futuro?

La verdad tengo varios proyectos por delante. Como compositor estoy metido a fondo en hacer los arreglos para un espectáculo de boleros con Felipe Garpe, Rosario Mohedano y banda de Música, en noviembre tienen que estar acabados así que apretando duro ahora con esto.

Con BCB tenemos en mente varios espectáculos novedosos y diferentes a lo habitual que pronto iremos desvelando. También el día 4 de Noviembre actuaremos en el Teatro Principal de Zamora en un espectáculo conjunto con la Banda de Gaitas das Portelas (Lubian) que está siendo un éxito y creo que el año próximo va a realizarse incluso fuera de España.

Con la Banda de Zamora tenemos nuestra temporada habitual de Conciertos y en Diciembre participaremos en un Certamen Internacional de Bandas en Santa Maria da Feira (Portugal), un certamen por cierto con un nivel altísimo de exigencia.

Finalmente, estoy ultimando conciertos con bandas y orquestas profesionales de toda España.

Esto es la música como forma de vida.