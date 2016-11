El BNG de A Merca critica al alcalde por desobedecer una sentencia

El BNG de A Merca pide al alcalde de la localidad, Manuel Jorge Velo, que asuma su responsabilidad política y pecuniaria, por la desobediencia "reiterada" de una sentencia judicial que le obligaba a ejecutar el derribo de una vivienda situada en Corvillón que, tras un largo proceso administrativo y judicial, se ejecutó en febrero de 2015.



La imputación "por desobediencia" del Juzgado de lo Penal de Ourense del regidor popular que se hacía pública esta semana "non fai máis que darlle a razón ao grupo municipal do BNG, que xa tiña advertido ao alcalde, en diversas ocasións, da ilegalidade do seu proceder, sen entender a súa terquedade en cumprir o ordeado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia", asegura el portavoz Xurxo Novoa.



En este punto, los nacionalistas presentaron ayer un escrito en el Concello para conocer la cuantía de las multas y otros gastos relacionados con el citado expediente administrativo a los que lleva haciendo frente el Concello a costa del erario público en estos años.