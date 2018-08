Brigadas anti-feísmo en O Viso

Antonio, José Benito, Arturo, Julio, Aurelio o Luis fueron algunos de los integrantes de la cuadrilla vecinal que, aprovechando los días festivos, se han constituido en una patrulla ciudadana para recorrer palmo a palmo el pueblo de O Viso (Ramirás) con una desbrozadora en la mano. La imagen, que quizás puede recordar a una película de terror, persigue todo lo contrario, realzar la belleza de este coqueto núcleo de población del rural donde las silvas llegaban a las puertas de algunas casas y las hierbas acumulaban más altura de la permitida

La jornada lúdico-reivindicativa, porque acabó con una buena churrascada para los participantes, es la primera acción coordinada de la nueva Asociación de Veciños O noso pobo do Viso, conformada por un centenar de socios. "Queremos un pueblo bonito y limpio", señala Antonio Valado, vicepresidente del colectivo vecinal, quien aclara que el Concello envía cada año una brigada a limpiar el campo de la fiesta coincidiendo con San Antonio, "pero no es suficiente".

Cansados de la inacción, política Valado decidió convocar a sus convecinos a una jornada atípica "pero que no es nueva, porque antes se tocaban las campanas para reunirse y coordinar la limpieza de las airas o los riegos de las levadas. Tenemos un entorno maravilloso y hay que cuidarlo. Vamos a seguir haciendo iniciativas, juntarnos, convivir", dijo.

A pesar de la dureza del trabajo, los integrantes de esta brigada temporal se tomaron con sentido del humor e ilusión la jornada de trabajo. "Solo hay que ver el resultado", comentaban sentados a la sombra de los árboles del campo de la fiesta.

Local social y marquesina

O Viso es el pueblo más poblado de Ramirás "y uno de los más bonitos", presumían orgulloso los vecinos, quienes tienen ambiciosos proyectos que pasan por la adquisición de una parcela en el centro del pueblo donde habilitar un centro social "un lugar de reunión, de organización de actividades culturales y que cuente también con un gimnasio para los mayores", enumeraba Pilar Fernández, presidenta de la asociación vecinal que ya ha dado a conocer sus intenciones tanto a la Corporación municipal como a la Deputación de Ourense. "Contamos con el compromiso del BNG de Ramirás y en Deputación nos dijeron que volviésemosen unos meses porque ahora las subvenciones están cerradas", matizaba Valado.

Además del local social, los lugareños tienen otras peticiones prioritarias y urgentes para mejorar la calidad de vida del lugar donde se ubica la guardería infantil, además de una panadería, la única casa de turismo rural de Ramirás y una fábrica de muebles. "Es necesaria la instalación de resaltes porque los coches pasan a una velocidad elevada y, como no hay aceras, las entradas de las casas quedan encima de la carretera", describía Pilar Fernández, quien insiste también en la canalización de las aguas pluviales y la mejora de la iluminación de la capilla de San Antonio. Además, han solicitado la mejora de la marquesina escolar porque "la actual se encuentra en un estado lamentable", concluían.n