Calles a media luz en Celanova para Isabel Coixet

La Praza Maior y la de As Pitas, la Alameda, la calle San Roque y diferentes estancias del Monasterio de San Salvador acogerán algunas de las escenas de la historia de amor del primer matrimonio entre dos mujeres del que se tiene constancia en España, registrado en el año 1901 en A Coruña, y que darán vida en la ficción Natalia de Molina y Greta Fernández.

Trasladar los citados espacios públicos a principios del siglo pasado es la tarea en la que están inmersos estos días un grupo de operarios municipales. "Hai que retirar os pivotes, sinais de tráfico, papeleiras, bancos,... mesmo o alumeado!", enumeraba el alcalde, José Luis Ferro Iglesias, haciendo especial referencia a las dos noches que los vecinos de determinadas zonas del casco histórico deberán pasar sin luz pública por exigencias del guión.

La proyección internacional de la película, que está prevista que se estrene en 2019 a través de la plataforma Netflix que tiene presencia en 190 países, "será algo moi positivo para a nosa vila, será algo excepcional", enfatizaba Ferro Iglesias, quien pedía comprensión y paciencia a los vecinos y comerciantes que se puedan ver afectados por el rodaje.

La calle San Roque y la Praza das Pitas, será una de las zonas que vean interrumpidas su actividad en la jornada del día 1 de junio. "Aínda non sabemos como vai ser, si pecharán a rúa, si abriremos ese día,... Pero o que esta claro é que será algo positivo para o establecemento e tamén para Celanova", comentaba Álvaro Rodríguez de la tapería Gaia, quien hace unos años fue testigo del tirón que supuso el rodaje de "La lengua de las mariposas" para Allariz. "Tiñamos un bar na praza de Abaixo e a xente viña e recoñecía onde estaban na película o lavadoiro, a escola,...", recordaba.

Los negocios también tendrán que hacer un viaje en el tiempo y, a recomendación de la productora, deberán retirar cartelería, placas y demás distintivos exteriores impropios de principios del siglo XX. "Quitarei o cartel da cámara de vixilancia, porque este edificio é de 1930 e na súa rehabilitación tratamos de conservar a súa esencia", comentaba Iván Gómez de la Adega do Iván.

Sacos y sacos de tierra cubrirán la calle, con el ánimo de tapar alcantarillas o líneas amarillas, pero todo volverá a la normalidad en la jornada del sábado. Los operarios trabajarán a contrarreloj ese día para retirar cualquier resto del rodaje e instalar, al menos, el alumbrado público. "Esa noite fanse as alfombras do Corpus e as rúas teñen que estar limpas e con luz", matizaba la concejala Pilar Regueiro.

Tras un descanso durante el fin de semana, el equipo volverá a Celanova del 4 al 6 de junio para filmar en diferentes estancias del Monasterio. Pero la villa de San Rosendo no será la única de la provincia en salir en "Elisa y Marcela". El rodaje en Ourense arrancará el martes día 29 en diferentes escenarios de Pazos de Arenteiro y Moldes, en Boborás.