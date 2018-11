Cartelle creará una pista multideportiva en A Ulfe

El Concello de Cartelle llevará a cabo en los próximos meses la mejora de la pista polideportiva ubicada en A Ulfe, en las inmediaciones del parque infantil y de la zona de aparatos biosaludables. El objetivo es completar la intervención desarrollada el año pasado sobre una antigua pista "que se cubriu e agora queremos pechar para que sirva de local multiusos para a práctica de deportes os 365 días do ano, pero tamén para festas, cursos,...", describía el alcalde, Jaime Sousa.

La Diputación de Ourense se hará cargo de los 35.000 euros que cuesta el proyecto, que no será el único que, en materia de equipamientos deportivos, se realice en el municipio en los próximos meses. El regidor popular recordaba que en el plan provincial de este año, presupuestado en 48.000 euros, se incluye una partida para la mejora de la pista polideportiva ubicada en Nogueiró.

Fuentes y lavaderos

Paralelamente a estos trabajos, se iniciará en Cartelle un nuevo taller de empleo compartido con A Merca y Ramirás, que permitirá continuar con la apuesta municipal de reformar y acomdicionar los espacios públicos.

Sousa recordó que, a través de los distintos talleres, en los últimos años se ha llevado a cabo la mejora y puesta a punto de áreas recreativas, parques infantiles o puentes; "agora é o turno das fontes e lavadoiros". Esta intervención obedece a las reiteradas peticiones de los vecinos, atendida por los responsables locales, quienes entienden que "non só hai que facer obras novas, senón manter as infraestruturas e espazos públicos que temos e, nun concello tan grande como o noso, non sempre é fácil".