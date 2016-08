La Casa dos Poetas amplía su plantilla para ganar visitantes

La promoción literaria de la villa de San Rosendo en internet y desarrollar iniciativas relacionadas con la imagen son los objetivos del nuevo proyecto que a partir de septiembre pondrá en marcha la Fundación Curros Enríquez de Celanova. Una subvención de la Xunta de Galicia permitirá contratar durante un periodo de siete meses a una persona para que se encargue de mejorar la posición en internet del patrimonio literario y, por extensión, del cultural de Celanova, al tiempo que rematará la iniciativa local sobre la creación de una tipografía de los libros corales del Monasterio de San Salvador.



Desde la fundación celanovesa esperan completar el proyecto, que ya ha contado con una primera fase en la que se han digitalizado las letras que conforman la palabra Celanova, con la catalogación de todo el abecedario, así como algunas letras mayúsculas y capitulares más llamativas, que sirvan de reclamo para productos de merchandising o "simplemente para que a xente as poida descargar e utilizar na casa como unha tipoloxía máis, de tipo gótica, pero coa característica de que é propia de Celanova", explican.



El presidente de la entidad, y a su vez alcalde de la localidad, José Luis Ferro Iglesias, hacía hincapié hace unos días de la necesidad de seguir reforzando las acciones de promoción para hacer de la cultura y el turismo un motor económico. En esa línea, Ferro confirmaba que la Diputación de Ourense ha concedido una subvención de 30.000 euros para sufragar el gasto de personal derivado de la gestión y atención de visitantes a la Torre da Homenaxe de Vilanova dos Infantes. "A Fundación Curros Enríquez verá reforzado o persoal estable (dos personas) para seguir traballando na promoción turística, cultural e patrimonial do municipio, atendendo ao que non chega o Concello, a través do convenio de colaboración asinado", remarcaba Ferro.

Brigada de limpieza y apoyo al comercio

En los últimos tiempos, la Fundación Curros Enríquez ha ampliado su ámbito de actuación, que en sus primeros años se centró en actividades de tipo cultural, para llevar a cabo o colaborar con diferentes iniciativas, como es el caso del portal web Compra en Celanova o la puesta en marcha de una brigada de conservación del patrimonio. En el caso del portal web, que aglutina a más de cien establecimientos del municipio, ha servido para desarrollar campañas promocionales y eventos comerciales a través del trabajo de dos personas. La brigada de patrimonio, sufragada por un mecenas anónimo, permite que durante seis meses cuatro vecinos de Celanova lleven a cabo actuaciones de limpieza, mantenimiento y conservación del patrimonio local.