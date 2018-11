Comienza el derribo de una casa unifamiliar en Parderrubias

Las máquinas han comenzado el derribo de la vivienda unifamilar de Parderrubias (A Merca) sobre la cual existía una orden judicial al encontrarse en una zona inundable del río Barbañica. La construcción, que en la planta baja albergaba una panadería que daba trabajo a varias familias, contaba con una orden de demolición dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Ourense con fecha del pasado 8 de junio, tras acumular casi 20 años de litigios judiciales.

"No se imagina como puedo estar", confesaba a última hora de la tarde de ayer Orlando Blanco, propietario de la edificación. La Agencia para la Protección de la Legalidad Urbanística le había comunicado que los trabajos de derribo podrían comenzar el 1 de octubre. En dicha jornada no apareció autoridad ni maquinaria alguna, pero si numerosos vecinos y amigos que quisieron apoyar al propietario en tan difícil momento. "Se presentaron hoy a las ocho y media de la mañana sin avisar, yo pude sacar algo porque el domingo por la tarde, de forma extraoficial, me llegó un rumor de que vendrían. Nos pasamos la noche quitando cosas y metiéndolas en un garaje que alquilé, como si fueramos delincuentes", relataba indignado por las formas de una administración "que actúa con maldad", señaló. Blanco mantenía que "las casas no salen de la noche a la mañana y, si estaba haciendo algo mal, deberían haberme parado la obra al tercer ladrillo", dijo.

Los trabajos, que ayer contaron con el respaldo de la Policía Autonómica para quienes Blanco solo tiene buenas palabras han derruido parte del tejado. "Yo no he ido por allí, para ir a Ourense he dado la vuelta por la autovía", comentaba el afectado impotente por el proceder de la administración.