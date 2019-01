Los cruceristas recalarán en Celanova atraídos por el órgano

La majestuosa arquitectura monacal de San Rosendo, la herencia literaria de los autores locales y pequeños tesoros como disfrutar de un concierto privado de órgano en el coro alto de la iglesia, han sido suficiente reclamo para que un turoperador nacional incluya a Celanova en los paquetes que ofrecerán a los cruceristas que, en 2019, hagan escala en el puerto de Vigo.

"Cada vez nos piden nuevas alternativas, más allá de las visitas habituales por la costa de Pontevedra o Santiago de Compostela, y la combinación del Ourense termal y Celanova, con la posibilidad de un concierto privado en un marco único, es una opción muy interesante", reconoce Carlos del Río, responsable de una de las agencias que trabaja con puertos del norte de España, quien matiza que "necesitas algo que a la gente le sorprenda de verdad y el órgano lo hará".

En colaboración con la Fundación Curros Enríquez, que gestiona las actividades turísticas en la localidad en colaboración con la oficina municipal, se han reservado un total de diez fechas entre abril y octubre. "No sabemos si serán muchas o si nos vamos a quedar cortos, de momento la propuesta está en las navieras y dos de ellas están bastante interesadas", reconoce Del Río, quien explica que "es un trabajo que se verá en el segundo año, el primero es más bien de toma de contacto. Pero si no lo ofertas, no sabes si va a funcionar o no". La autovía AG-31 ha sido clave para incluir a la villa de San Rosendo en este paquete, puesto que la ubica a una hora y cuarto del puerto vigués, un tiempo razonable para los desplazamientos en este tipo de turismo.

El interés por la oferta local va más allá de la comunidad. Una agencia de Santo Tirso (Portugal) ya ha mostrado su interés por organizar visitas guiadas a la localidad a través de paquetes cerrados que incluyan la propuesta musical.

Oferta que nació de los ciclos escolares

La inclusión de los conciertos privados de órgano en la oferta turística celanovesa ha sido todo un acierto. Tras una década de experiencia con los ciclos para escolares promovidos por el Concello y la Fundación Curros Enríquez, hace tres años y con el apoyo y total predisposición de un grupo de cuatro organistas, la fundación celanovesa se animó a organizar micro-conciertos para el público en general que, poco a poco, se han convertido en el principal atractivo para los grupos organizados incluidos los mayores del Inserso que, en temporada baja, visitan la provincia dentro del programa e "Tren balnearios" de la Deputación. El año pasado, la fundación celanovesa organizó 38 micro-conciertos.