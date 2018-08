Kinzarks: "No hay que dejarse llevar por los demás, sino hacer nuestro propio camino"

¿Cómo recibió la noticia?

Fue una sorpresa agradable. Tengo confianza en mis habilidades, pero aun así me sorprendió porque primero, yo no soy de escribir microrelatos y segundo, siempre escribo en castellano. Esta ha sido la primera vez que me he presentado a un certamen con una obra en gallego y ¡voy y lo gano! Con el dinero del premio me compraré un nuevo micrófono que me servirá para seguir aprendiendo a mezclar y editar sonido.

¿De qué va la historia?

"Tinta vermella" va sobre un psicópata del que doy a entender que se trata de un vampiro que utiliza la sangre de sus víctimas para impresión... jugando un poco con la editorial que convocaba el premio. Además utilicé un montaje y un tipo de letra diferentes. Realmente, escribí el relato para darme a conocer, cuanto antes se sepa de ti antes de publicar algo, mejor.

¿A qué se dedica realmente?

Soy compositor y músico, he tocado en la Banda de Música de Celanova y en la de gaitas, en Queixume dos Pinos, la Banda de Música de Xinzo, la de Ramirás y también en Rebulir. A nivel profesional, hago locuciones en Galicia y he realizado bandas sonoras para videojuegos y composiciones musicales, tanto a nivel estatal como a nivel internacional. He hecho trabajos para Indonesia, Reino Unido y Estados Unidos.

¿Cómo llega un profesional, desde un pueblo del rural celanovés como es As Lamas, a mercados a priori tan lejanos?

Gracias a las tecnologías que tenemos a día de hoy, cualquier cosa es posible. Solo con una buena conexión a internet tienes gran parte del camino realizado. Puedes empezar fácilmente desde cualquier sitio. Lo más importante es tener la idea y ponerse manos a la obra con ella. No hay que dejarse llevar por los demás, sino hacer nuestro propio camino.

¿En qué está trabando ahora?

Esto centrado en la composición, pero también en aprender a dibujar. Mi madre es pintora...

Una curiosidad, ¿de dónde viene Kinzarks?

Es una mezcla de seudónimos, de nombres que significan algo para mí y que están relacionados con las novelas que me gusta leer. Sobre el hecho de adoptarlo como propio, surgió del coworking de Celanova en el que participé recientemente. En el nos recomendaron que era bastante útil para mejorar la promoción.