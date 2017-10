El deterioro de la torre de Sande llega al Parlamento

La Torre de Sande, una fortaleza medieval enclavada en el concello celanovés de Cartelle, seguirá siendo objeto del abandono y la maleza, al no prosperar una iniciativa del BNG en el Parlamento de Galicia para "consolidar, conservar e garantir a accesibilidade da torre medieval", señalaba la diputada nacionalista ourensana, Noa Presas, que culpabilizó al PP de "abandonar" a su suerte una construcción que, a la vista de las grietas, presenta un grave riesgo de derrumbe. Una situación de la que han alertado en varias ocasiones desde el BNG, al igual que la Asociación ecologista Adega.

Fuentes del Grupo Popular explicaban la negativa de su grupo a respaldar la propuesta al entender que se trata de un bien privado sobre el que la Xunta de Galicia no tiene competencias. Sin em bargo, Noa Presas tildó de "desculpas ridículas" el argumento esgrimido por lña portavoz "popular", María Antón y recordó que, a pesar de ser una propiedad privada, los cuatro propietarios a raíz de un expediente iniciado por Adega ante la Valedora do Pobo, mostraron este mismo verano su disponibilidad para la cesión del inmueble ante la imposibilidad de asumir el coste económico que supondría su recuperación y conservación.

Asimismo, Presas lamentó que desde 2009 el PP no haya sacado adelante un proyecto de conservación elaborado por el gobierno bipartito, ni ninguna otra medida para poner en valor "unha xoia do conxunto da arquitectura defensiva do patrimonio galego", dijo.

Ante estos hechos, la diputada socialista ourensana considera que la Xunta de Galicia "pasa a pelota" al Concello de Cartelle. Una administración que, en palabras de su regidor, el "popular" Jaime Sousa, no tiene capacidad económica para llevar a cabo la rehabilitación del inmueble, si bien está dispuesto a colaborar para lograr su conservación y puesta en valor de la fortaleza.