Los ecologistas, en guardia por la central Conchas-Salas

Varios grupos de protección ecologista han mostrado su preocupación ante la reciente aprobación de la declaración de impacto ambiental de la central hidroeléctrica reversible Salas-As Conchas, cuya ubicación está prevista en el término municipal de Muíños. En este sentido, el presidente de la Sociedade Galega de Historia Natural, Serafín González, ha asegurado que desde su organismo "imos analizar como está argumentado por parte de Gas Natural Fenosa e buscaremos o xeito de reclamar", entendiendo que esta situación "demostra unha vez máis que estas avaliacións en España non se fan ben".

El malestar de los ecologistas viene provocado en gran medida por la contaminación que presenta el embalse de As Conchas, cuyas aguas serán bombeadas hacia Salas. "Nós non quedamos satisfeitos con esta decisión e trataremos de comunicarllo á Unión Europea".

En términos semejantes se han pronunciado desde la Asociación de Vecinos de As Conchas. Su secretario, Pablo Álvarez, afirma no entender cómo el embalse de Salas "presentaba una calidad de agua excelente en 2011 y ahora ya dicen que tiene restos". Si bien afirma no oponerse a la obra prevista lamenta que sólo "beneficiará a Muíños y el resto de los municipios serán escombreras". Para Pablo Álvarez lo que "está claro es que se va a contaminar el Salas".

Por su parte, la empresa promotora se compromete a realizar un seguimiento de calidad de las aguas de As Conchas mientras se realizan las obras aunque recuerda que si el Salas no contiene cianobacterias es porque "no constituye un hábitat adecuado" y no "porque no hayan tenido ocasión de llegar allí".

Ante estas declaraciones, el alcalde de Muíños, Plácido Álvarez, anima a los detractores del proyecto a "que sexan positivos" hacia una obra que supone "unha inversión moi importante na Baixa Limia". No obstante, incide en que "estaremos vixiantes para garantizar que se cumpran tódalas medidas de protección medioambiental".