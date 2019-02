El Entroido comarcal interesa a una red de carnavales europeos

Las particularidades del Entroido ourensano, y en especial las que suscitan las coloridas y arraigadas máscaras del rural de Terra de Celanova, han traspasado las fronteras estatales hasta llegar a la Federación Europea de Ciudades del Carnaval (Fédération des Cités Carnavalesques Européennes, FECC).

La entidad, fundada en 1980 y con representación en 28 países, se ha fijado en los Galos de San Pedro de A Mezquita, las Bonitas de Sande o los ritos ancestrales que se desarrollan en As Teixugueiras como uno de los escaparates del Entroido ourensano y aspiran a incluirlos en la plataforma internacional de promoción en la que trabajan. "Es nuestro deseo que las personas que mantienen vivos estos entroidos conozcan a sus homólogos de otras manifestaciones culturales de la época de carnaval que en estos momentos ya son miembros de FECC, así como propiciar que se establezcan vínculos e intercambios que favorezcan la puesta en valor de este patrimonio cultural inmaterial ancestral, que a veces es tan difícil preservar por su intangibilidad", explicaba José Miguel Arzuaga, delegado de la FECC en Francia y encargado de la captación de nuevos carnavales en los países de habla lusa e hispana.

La publicación de un artículo en el periódico galo "Le Monde" sobre el Entroido de Xinzo de Limia le puso sobre aviso de la riqueza carnavalera de la provincia, cuya singularidad pudo constatar durante su participación en la "Mascarada Ibérica de Lisboa", donde son fijas las Bonitas de Sande o los Troteiros de Bande, entre otros. "Traté de contactar sin éxito con la organización de Xinzo de Limia, pero no hubo suerte. No obstante, la página cultural de Facebook 'Celanova&Beyond' me ha permitido conocer otros Entroidos menos populares, pero de igual importancia e interés", apuntaba el delegado francés, en referencia a las fiestas del Don Carnal celanovés, donde también tendría cabida el desfile de Piñata presidido por las gárgolas en la villa de San Rosendo, y de la vecina Baixa Limia, con los Troteiros (Bande), Madamitas (Entrimo) y Cabreiros (Muíños) como principales estandartes.

Congresos y talleres

Tras unos años de menor actividad, perdiendo incluso la representación española en la FECC, hace dos la federación apostó por darle un impulso e incorporar nuevos carnavales, con el objetivo último de promocionar estas celebraciones como patrimonio cultural ante las instituciones europeas, crear un censo sobre este tipo de celebraciones, impulsar programas de intercambio y de difusión en la red, además de la organización de la convención anual en una sede rotativa (en 2018 fue en Serbia y este año será en Turquía), que permite promocionar las celebraciones locales a través de seminarios y talleres.