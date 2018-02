Pura Cid: “Es necesario hablar de la enfermedad mental para desmitificarla"

Una novela autobiográfica que parte de un sueño y en la cual la autora alaricana se desnuda en una historia que quiere contribuir a eliminar los tabúes de la enfermedad mental.

¿Qué le llevó a escribir “Estación del Norte"?

Esta novela surgió a partir de un sueño que tuve y que me llenó de alegría. El descubrimiento de ese misterio, que yo lo achaqué a un recuerdo, es la base del libro en el que dejo al descubierto que tengo una enfermedad mental y donde plasmo dos deseos: el de ser escritora y el de encontrar el hombre de mis sueños.

¿A dónde nos transportará?

La mayor parte de la historia transcurre en Madrid, allí estuve tres meses viviendo en la indigencia y también en la cárcel, aunque también hay espacio para Ourense y Allariz. Yo lo defino como una autoficción, porque cuento una parte importante de mi vida sin caer en el victimismo, pero con escenas y personajes inventados.

¿Qué le pasó para llegar a esa situación?

Yo soy médica y tenía una vida muy normal. Pero un día lo dejé todo, mi trabajo en Laza, doné mi dinero a ONGs,... y me fui a Madrid. Allí robaba porque me quedé sin dinero. Estaba enajenada, tenía una enfermedad mental: esquizofrenia paranoide. Por eso, con este libro me gustaría romper tabúes, es importante que la gente sepa lo que significa la enfermedad mental. Hoy, gracias a la aceptación de la enfermedad y a la medicación, estoy bien.

¿Cómo fue el proceso de plasmar lo que le sucedió en un libro?

Me llevó muchos años escribirlo. Esta no es la novela que siempre desee escribir, pero es la que me salió y en la que me desnudo. La gente sabe que tengo la enfermedad, pero no la historia que hay detrás.

¿Qué papel ha jugado su familia en todo esto?

Gracias a mi familia estoy hoy aquí. Fueron a buscarme dos veces a Madrid, porque la primera no me encontraron. Me ayudaron mucho y me siguen ayudando. Y mis amigos igual. Hablar de la enfermedad permite desmitificarla y a mí, liberarme.

¿Le ha picado el gusanillo para seguir escribiendo?

La verdad es que sí, tengo una idea en la cabeza para una novela. ¡A ver si sale! Mientras tanto, hago lo que me gusta, leer y estar con mis dos mascotas.