Fernández Álvarez es la baza del PSOE en Verea

La agrupación municipal socialista de Verea eligió a Manuel Benito Fernández Álvarez como su candidato a la alcaldía. El nuevo candidato de la formación socialista explica que "decidín dar un paso adiante para encabezar cun grupo de persoas este novo proxecto para traballar polo noso concello. Un concello que esmorece co ca paso do tempo ante a parálise total do alcalde do PP, que non pon solucións para frear a grave crise demográfica que vive a día de hoxe Verea".

El nuevo portavoz socialista en la localidad subrayó que "temos un grave problema ca despoboación, cunha veciñanza envellecida, que precisa duns servizos básicos dignos e que non se lle están dando nestes momentos, pero temos solución, xa que consideramos, que se os orzamentos municipais se distribuísen correctamente poderían realizarse as inversións necesarias na axuda a domicilio, en arranxo de infraestruturas e en xeración de emprego", y apunta que "temos que facer que veñan mozos e mozas ou que os que actualmente residen aló poidan quedar cun futuro laboral e con axudas para poder facer a súa vida no rural, do que me considero un gran defensor".

El candidato socialista indica que "hai que traballar en temas de infraestruturas e non só cando chega a época electoral e o famoso asfaltado para catro días, que despois non se volta a coidar. Hai estradas gravemente danadas e camiños con importantes problemas de limpeza".