O folclore une culturas en Ramirás

O polideportivo de O Picouto, en Ramirás, foi o escenario elixido para a gala central do XIII Festival Internacional Rebulir, que se desenvolveu este sábado baixo o lema “Latexando tradición”. Agrupacións de Guinea, México, Portugal, Castela e León, Cantabria e Comunidade Valenciana acompañaron ao grupo local Rebulir neste festival, adicado ós doantes de sangue e órganos.

Así, durante a celebración da gala, na que se contou co músico Ce – Orquesta Pantasma, tamén se recoñeceu nesta edición o labor en prol da cultura galega a Guadi Galego, Carlos Blanco e a Romaría Raigame, que recibiron os premios de mans das autoridades asistentes.

O evento comezaba cunha recepción na que cada unha das agrupacións participantes deron a benvida ós asistentes cunha pequena degustación da gastronomía do seu lugar de procedencia. Despois a música e a danza acaparaban a atención dos espectadores deste festival referente do folclore internacional.

A organización corre a cargo da Asociación Cultural Rebulir, co apoio do Parlamento de Galicia, Consello da Cultura Galega, Deputación de Ourense, Inorde, Concello de Ramirás, Concello de Celanova e da Xunta de Galicia.

O grupo Rebulir contou sobre o escenario coas agrupacións Virgen de las Nieves de Tanos (Cantabria), a Banda de Gaitas de Nivaria (Castela e León), Danses i Cançóns de Castalla (Comunidade Valenciana), Rusgas de Povoa de Varzim (Portugal), Ballet Leyendas de México (México) e Ballet Oiseaux Blancs (Guinea).

As actividades do Festival Internacional Rebulir continuarán hoxe coa ambientación musical do grupo procedente de Castela e León nas rúas de Celanova e para os veciños de Ramirás e da comarca, coa exposición “As imaxes do Alén”, na que se recollen fotografías dos lugares de procedencia dos colectivos participantes, no Centro Cultural de O Picouto.