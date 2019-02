El giro prohibido de la OU-531 en Mandrás llegará a la Valedora

Vecinos de Mandrás (Celanova) que, a finales de 2017 vieron cómo se suprimía el acceso natural al pueblo por la OU-531 en sentido Xinzo tras el pintado de una línea continua que les obliga a dar un rodeo de 1,5 kilómetros hasta la rotonda del polígono, han decidido que llevarán el caso ante la Valedora do Pobo.

Los lugareños, que por dos ocasiones han presentado firmas en el consistorio celanovés (la última con más de 600) y también acudieron a una reunión con el alcalde y los responsables técnicos en Ourense, advierten que no van a cesar en sus reivindicaciones ante lo que consideran una situación injusta que genera mucho malestar y un peligro viario. Y es que, pese a la prohibición de giro a la izquierda que existe en la actualidad, son muchos los conductores que ignoran la señal y cruzan la línea continua para entrar al pueblo. "Estamos á espera dunha nova reunión que terá o alcalde cos responsables provinciais e, a partir de aí, tomaranse medidas", comentan.

El BNG, que desde un primer momento ha mostrado su apoyo llegando a llevar el caso ante el pleno municipal y al Parlamento, apoyan esta medida "e as que fagan falta en aras de poñer solución a un problema que antes non había", dijo el portavoz, Leopoldo Rodríguez. Desde Infraestruturas han mantenido, desde el principio, que el cambio viario en ese punto se realizó por motivos de seguridad y que la normativa actual no permite facilitar un punto de giro a la izquierda al estar en un carril rápido de adelantamiento.