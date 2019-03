José Rivera Cao dimite como concejal socialista en Quintela

El portavoz y único edil socialista en el Concello de Quintela de Leirado, José Rivera Cao, anunció este miércoles su dimisión como concejal de la Corporación, además de como secretario de la agrupación municipal y miembro del comité provincial.

"Esta decisión ven dada por as circunstancias nas que desde fai un tempo se ve envolto o partido socialista, con decisións, tanto a nivel comarcal, provincial coma nacional coas que non concordo e non teño confianza no actual proxecto do partido socialista", dijo Rivera Cao quien aseguró ha meditado mucho su baja, además de agradecer el apoyo de la agrupación municipal y los compañeros que ha tenido en estos 15 años de militancia socialista.