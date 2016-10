Jóvenes de la comarca crean paquetes turísticos temáticos

Los talleres de empleo enfocados en el turismo que, en los últimos años se han desarrollado en los concellos de Bande, Celanova y Verea, fructificaban ayer en una nueva iniciativa empresarial con la creación de la marca "Rosenlands" (Terras de Rosendo en inglés).

Tres antiguos alumnos, Mary González, José Ramón Novoa y Ana Cid han decido dar el paso y comercializar la amplia y diversa oferta turística que comparten las comarcas de la Baixa Limia y Terra de Celanova a través de paquetes turísticos de diferentes temáticas y duración. "Sabiamos do potencial, pero non que podería dar para tanto. O obradoiro nos abriu os ollos e as portas", explicaba Mary González en la presentación de la marca "Rosenlands" y la primera propuesta de actividades para este otoño, que cuentan con el respaldo de la Fundación Curros Enríquez y el Concello de Celanova.

El regidor, José Luis Ferro, destacó la importancia de la constitución de este colectivo "que permite a organización dunha serie de actividades que seguen coa promoción turística do concello, e tamén de Bande e Verea". Mientras que el secretario de la fundación celanovesa, Antonio Piñeiro, hizo énfasis en la "profesionalización" de lo trabajado en el taller de empleo aprovechando el patrimonio monumental, paisajístico y gastronómico de la zona.

La oferta diseñada para este otoño contempla jornadas micológicas que combinarán salidas al campo para recoger setas, con talleres y degustaciones micológicas, rutas para conocer el ecosistema local especialmente pensados para familias y niños, actividades lúdicas infantiles en monumentos y paquetes turísticos con guía personalizado para conocer de primera mano la riqueza comarcal. Para ello, además del apoyo institucional, los jóvenes colaborarán con establecimientos de hostelería y restauración de la villa de San Rosendo "e seguiremos contactando cos empresarios do sector", matizaba González.

Dentro de esta programación también se enmarcan las visitas teatralizadas nocturnas por el Monasterio, la próxima el viernes día 21 de octubre, que ya han seducido a más de 1.500 personas.