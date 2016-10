Lobeira solicita la reversión de la antigua cámara agraria

El Concello de Lobeira tiene adoptada la decisión de solicitar a la Consellería do Medio Rural la reversión del edificio que antaño ocupó la cámara agraria local, con el objetivo de rehabilitarlo y crear un espacio multiusos para su utilización y disfrute por los vecinos de la localidad.

El alcalde de Lobeira, el "popular" Antonio Iglesias, explicó que, nada más llegar a la alcaldía en 2015, solicitó al gobierno de la Xunta de Galicia la reversión del inmueble, pero ante la falta de noticias por parte de los responsables autonómicos, "ahora con el nuevo gobierno, volveremos a reenviar la petición porque pienso que es un proyecto que puede ser interesante para el municipio".

Hace años que cerró sus puertas al público la cámara agraria local, ubicada en el lugar de A Vila, a escasos metros de la casa consistorial, del centro médico o del velatorio. La falta de uso y, especialmente, la ausencia de un mantenimiento, han llevado al abandono esta singular edificación construida en planta baja a mediados del siglo pasado. "Es una pena verlo así", lamentaba el alcalde del Partido Popular, que entiende que "no es necesario crear un gran multiusos, sino habilitar un espacio cómodo donde se puedan desarrollar actividades de diferente índole" aprovechando los casi 180 metros cuadrados que, según consta en Catastro, suman la zona de oficinas y el almacén anexo.

En la actualidad, los responsables municipales están utilizando el espacio aún sin explotar de la Porta do Xurés de Lobeira para la realización de cursos y actividades de ocio "pero nos gustaría disponer de un local propio que sirva de espacio de formación, aula de gimnasia y también de almacén", explicaba Antonio Iglesias.

Con relación al programa de la Porta do Xurés, el regidor comentó que por el momento no hay novedades, recordando que el Concello no tiene capacidad económica para asumir la contratación del personal necesario para la apertura del edificio, que fue construido con fondos europeos y que debería funcionar como centro receptor de visitantes del parque natural en el municipio.