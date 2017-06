La Mancomunidad comienza a cobrar el IBI en la comarca de Celanova

La Mancomunidad Terra de Celanova abrió esta semana el plazo para que los propietarios de inmuebles abonen los impuestos correspondientes a sus propiedades. Así, el pasado lunes se inició el periodo de abono voluntario del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que se extenderá hasta el 14 de septiembre. Esta campaña se dirige a los vecinos de los municipios de A Merca, Cartelle, Gomesende, Pontedeva, Quintela de Leirado, Ramirás y Verea. No así Celanova, que cuenta con una oficina de recaudación propia.

Durante los casi tres meses que estará abierto el plazo de pago, los contribuyentes que no tengan domiciliado el recibo, recibirán por correo electrónico un resguardo que deberán presentar en cualquier oficina de Abanca, La Caixa o Banco Sabadell. Aquellos que no cumplan con sus obligaciones fiscales en el periodo establecido, contraerán un recargo en el importe del impuesto. La Mancomunidad recuerda también a los contribuyentes que, en caso de no recibir ninguna notificación por correo postal, podrán solicitar un duplicado en las oficinas de la entidad comarcal.

Todos los propietarios de bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y características especiales están obligados a amortizar el arancel correspondiente al ejercicio económico de 2017, siendo la Mancomunidad la encargada de recaudar esta tasa en aquellos concellos que tienen una menor población y que carecen del servicio en sus dependencias municipales.