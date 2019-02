Manuel Francisco Pereira liderará la lista socialista en Padrenda

El socialista Manuel Francisco Pereira González liderará la candidatura que el PSdeG-PSOE presentará para los próximos comicios en Padrenda. "Sinto moita pena de ver Padrenda nas actuais condicións que está, sen políticas que xeren emprego, coas infraestruturas totalmente destrozadas polo paso do tempo e sen que ninguén as arranxe e cun éxodo masivo da xuventude, que está deixando as aldeas baleiras", confesaba Pereira González, quien subrayó que "temos que traballar dende xa para xerar emprego, apostar por unhas políticas que beneficien o conxunto da veciñanza e non só a uns poucos e, por suposto, aproveitar os nosos recursos para atraer visitantes e xerar riqueza, coma poden ser as casas rurais, o paisaxismo e un magnífico río que temos por explotar para fins de ocio", dijo en referencia a la reserva fluvial Troncoso-Leboreiro.

La mejora de las infraestructuras viarias, con pueblos a los que asegura que no pueden acceder las ambulancias, es una de las prioridades para el candidato y la demostración "da falta de inversión e interese do alcalde", dijo.