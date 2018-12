Manuel Velo no encabezará la candidatura del PP en A Merca

El Partido Popular busca candidato en A Merca para sustituir a Manuel Jorge Velo Reinoso. Tras 15 años al frente de la Corporación, y más de tres décadas en la política municipal, el trabajador de Correos confirmaba ayer a este periódico su intención de colgar las botas. "Non é oficial, pero non está no meu ánimo presentarme ás vindeiras eleccións. A familia non quere que siga e a saúde tampouco me está axudando", confesaba Velo, quien en 2017 fue condenado a cuatro meses de inhabilitación por desobedecer la orden de derribo de una casa (pendiente de ejecución) y que lleva desde septiembre apartado de la política por problemas de salud. "Dediqueille a miña vida ao Concello, quérolle moito e os compañeiros queren que siga, de aí o dilema, pero agora mesmo a balanza está no non", asegura.

La segunda teniente de alcalde, Josefina Carrera, ha sido quien ha asumido por el momento la alcaldía en funciones, una tarea en la que cuenta con el apoyo de sus compañeros. Serán ellos los que, una vez hecha oficial la renuncia de Velo, decidan el nombre de la persona que liderará el partido de cara a las próximas elecciones de 2019. "Estou rodeado de xente nova, con ilusión e, cada un na súa área, está traballando moi ben", apuntaba Velo Reinoso, quien destaca la buena sintonía del grupo popular; "temos banquillo", asegura.

Las previsiones que manejan desde la agrupación local es celebrar en las próximas semanas una reunión donde se analicen las distintas opciones. Los tres tenientes de alcalde son, por el momento, los nombres que más suenan para sustituir a Velo, si bien en el pueblo no descartan un cuarto, el de Rosendo Fernández. El vicepresidente de la Diputación es concejal popular en A Merca y ya fue regidor en los años noventa.

Con todo, la mano derecha de Velo en estos años, Garrido Sampedro, es a priori quien suena con más fuerza para asumir el liderazgo. No obstante, Velo coloca a todos en igualdad de condiciones al destacar a Taín como "unha fichaxe que fixen fai catro anos e que foi un auténtico acerto", al tiempo que definía a la que ha sido su pareja política en estos años, Fina Carrera, como "unha muller que leva toda a vida loitando polo Concello, é unha persoa moi traballadora e moi eficaz".

Cara y cruz

El derrumbe de la casa de Corbillón, un caso que llevó a Velo a sentarse en el banquillo, "foi unha autentica desgraza", recuerda el todavía regidor, a quien también le tiembla la voz al recordar el virulento incendio ocurrido en el municipio en 2013 "as imaxes da saída dos maiores da residencia, algúns sen poder moverse, non se lle esquecen a un", dijo.

Sin embargo, de estos 15 años, Velo se quiere quedar con las cosas buenas, "melloras que fixemos como que fai 10 anos que non temos un pobo sen auga e saneamento, as piscinas, o velatorio, escola infantil e a aula de espera no colexio, ou a recente posta en marcha do servizo de comedor sobre rodas", enumeraba el regidor, quien recordó que ya está aprobado el proyecto del centro social en A Manchica.