Más de 600 firmas reivindican un acceso directo a Mandrás

Vecinos de Mandrás se personaban este miércole en las dependencias de la casa consistorial de Celanova para presentar un escrito con más de 600 firmas que apoyan un cambio en la señalización de la carretera OU-531, para permitir el acceso directo a Mandrás con un giro a la izquierda.

Hace ahora un año que la Xunta suprimió la línea discontinua que permitía el acceso a Mandrás desde Celanova, obligando a los conductores a circular 1,5 kilómetros de más hasta la rotonda del polígono. Los lugareños consideran que el trazado actual, que ha habilitado un carril de adelantamiento, perjudica a vecinos y negocios (panadería, constructor, peluquería, granja y destilería). "Os veciños poden entrar ou saír da casa unha ou dúas veces no día, pero eu dez ou máis", señalaba el propietario de uno de los establecimientos.

Según los propios vecinos, "poucos ou ninguén" respetan la prohibición y recientemente se registraba un accidente de tráfico por este motivo. "Xeraron un problema onde non o había", aseguraba el portavoz del BNG, Leopoldo Rodríguez Puga, quien añade además el problema de seguridad peatonal, "promoven un incremento de velocidade nunha zona que utiliza a veciñanza da vila para camiñar". La petición, que fue tratada en el pleno local y también en el Parlamento a instancias del BNG, motivó una reunión de los representantes locales con los vecinos y los responsables de carreteras, quienes aludieron a motivos técnicos y de seguridad para mantener la línea continua. "O Concello debería pelexar para dar resposta a esta xente", dijo Rodríguez, quien anunció que "se non fan algo, iremos á Valedora do Pobo".

Los vecinos de Mandrás no entienden la negativa de los técnicos a permitir el giro cuando sí lo han establecido en esa misma OU-531 en el cruce de Allariz o en el acceso a las piscinas en Celanova, así como en la OU-540 en la recta de O Cristal.