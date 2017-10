El Parlamento media para solucionar la débil cobertura telefónica de Cartelle

El Parlamento Gallego acordó ayer, en la comisión de Industria, solucionar la falta de cobertura telefónica y de internet en el Concello de Cartelle en una actuación extendida a la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

La proposición no de ley defendida por la diputada del BNG, Noa Presas, fue aprobada por unanimidad tras aceptar una enmienda del Partido Popular. El acuerdo insta a la Xunta de Galicia para que "da man do Concello de Cartelle, volvan a realizar as xestións necesarias coa veciñanza e as respectivas comunidades de montes para buscar solucións viables, que poidan dar resposta ós problemas de cobertura telefónica e internet en varios núcleos de poboación do concello de Cartelle, garantindo a igualdade de oportunidade con independencia de onde se viva".

En un segundo punto, se le pide a la Xunta de Galicia a que solicite colaboración al Gobierno de España para que "ambas administracións teñan en conta a existencia desta e doutras posibles zonas de sombra na provincia de Ourense á hora de desenvolver os seus plans de extensión de redes de banda larga".

Comunidad de montes

Desde el Partido Popular, el portavoz de Novas Tecnoloxías, Moisés Blanco, recordó que "as competencias en materia de telecomunicacións en España corresponden ao Goberno central". En el caso concreto de Cartelle, Blanco recordó que desde 2009 ha mejorado considerablemente su cobertura de banda ancha, pasando del 36% al 95%. "A negativa da Xunta da Comunidade de Montes para autorizar a instalación en Montevelle dunha torre de telefonía móbil, foi o que motivou que a compañía telefónica desistira da súa construción, así como do investimento que o operador xa tiña orzamentado para atender as necesidades de cobertura ás poboacións con necesidades", relataba el portavoz popular.