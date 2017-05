O poeta Lois Antón dalle nome a un grupo cultural de Ramirás

O lugar de Casardeita, no Concello deRamirás, inaugura este sábado a asociación cultural Follas Vivas Lois Antón. Será no centro social do núcleo a partir das 19,30 horas e contará coa presencia do poeta que lle dá nome á entidade, así como con outros escritores do municipio e da Terra de Celanova. O obxectivo desta agrupación será a dinamización da vida social do Concello.