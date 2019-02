El PP apuesta por Pura Rodríguez en Gomesende

Pura Rodríguez Álvarez volverá a liderar la lista que el Partido Popular presentará en el Concello de Gomesende para las elecciones de mayo de este año. Tras 12 años como regidora y dos mandatos más en la Corporación como concejala, Rodríguez Álvarez se pone a disposición del partido y de los vecinos "nun momento no que a política é moi complicada, pero que ten as súas satisfaccións cando os veciños reclámanche, ves que podes axudalos e pídenche que sigas traballando desde a alcaldía".

Para el presidente provincial, Manuel Baltar, la candidata "acreditou en todo este tempo unha auténtica vocación de servizo público" y reconoció la "xestión rigorosa que levou a cabo no ámbito económico e ao esforzo por mellorar os servizos coa axuda das administracións, seguindo acertados criterios en función das necesidades, o que tamén fala moi ben do seu carácter dialogante".

El acondicionamiento de la antigua casa del médico como vivienda social o seguir con la renovación del alumbrado público con tecnología más eficiente son algunos de los proyectos que la candidata popular tiene en mente para los próximos años. No obstante, reconoció que su labor al frente de un concello pequeño va más allá de proyectar obras y mejorar servicios. Aquí, dijo, "non só eres a alcaldesa, senón que tamén ás veces tes que facer de todo, escoitando e aconsellando, co teléfono sempre a man para calquera chamada, pero cando as cousas saen ben compensa e moito".