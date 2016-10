Quintela reduce a la mitad la factura del alumbrado público

El alumbrado del núcleo de Quintela, en el concello de Quintela de Leirado, será reformado a lo largo de las próximas semanas con el objetivo de sustituir las actuales luminarias por otras de bajo consumo. La actuación, que permitirá la instalación de lámparas LED en un total de 88 puntos de luz, cuenta con un presupuesto de 42.000 euros de los cuales 31.500 euros se corresponden con una subvención del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), dependiente de la Consellería de Economía, Emprego e Industria.



Una vez efectuada esta actuación, solo quedarán 42 farolas en el núcleo de Souto para completar la renovación de todo el alumbrado público compuesto, según datos municipales, por unos 600 puntos de luz. "A actuación en Quintela forma parte dun plan que iniciamos fai xa máis de seis anos e que nos permitiu reducir o recibo da luz un 50%", asegura el alcalde de la localidad, José Antonio Pérez Cortés. Según cifras municipales, antes de llevar a cabo ninguna reforma, el Concello tenía que hacer frente a facturas de hasta 37.000 euros anuales, mientras que en la actualidad el coste del alumbrado está entre los 15.000 y los 17.000 euros al año. "Foi un proxecto importante pero necesario, de non facer estes cambios, non poderiamos asumir o gasto da iluminación", reconocía el alcalde.



Mantener los puntos de luz



Para conseguir este ahorro, que se traduce también en una disminución del consumo energético y su correspondiente beneficio medioambiental, este pequeño concello de Terra de Celanova ha contado con la colaboración económica de diferentes administraciones. "Ao longo dos anos, acollémonos a subvencións da Xunta, axudas da Deputación e tamén destinamos a este tema os plans provinciais", relataba Pérez Cortés, que calcula que la inversión habrá superado los 200.000 euros.



La puesta en marcha de este plan ha permitido, tal y como recordaba el regidor, mantener todos los puntos de luz y no apagar ninguna farola, un tema especialmente sensible en el rural. "Nós xa tiñamos unha boa iluminación, que a partir das doce da noite reducía un 30% a intensidade, pero o cambio permitiunos mellorar esta situación", detalla José Antonio Pérez Cortés.