Raigame homenaxeará este ano ó Museo do Pobo Galego

A Romaría Etnográfica Raigame, que se celebra na localidade de Vilanova dos Infantes o día 17 de maio, coincidindo co Día das Letras Galegas, renderá este ano homenaxe ó Museo do Pobo Galego. A Romaría pretende servirlle de escaparate a esta institución, para celebrar o 40 aniversario da súa fundación e dar a coñecer os seus obxectivos e actividades. Neste contexto, trabállase na redacción dun acordo de colaboración, e na organización dunha exposición.

Outra das novidades nas que traballa a organización é un achegamento ás ourtas dúas localidades españolas que se chaman Villanueva de los Infantes, , una situada en la provincia de Valladolid y otra en Ciudad Real, estando considerada esta segundo como uno de los pueblos más bonitos de España.

Raigame celebrará tamén o centenario da galeguización del topónimo Vilanova dos Infantes, que fue el primer topónimo en gallego.

Con relación á Romaría en sí, nestes momentos está aberto o prazo para que todos os interesados en participar no gran escaparate de oficios artesanais no que se convirte Vilanova o 17 de maio. O prazo remata o 10 de marzo. A organización prevé a participación de entre 30 e 40 expositores de oficios e venda de productos tradicionais no interior do burgo medieval, mentras que no exterior haberá outros 20 stands de madeira para exposición e venda de productos como bisutería, coiro, vidro, madeira, tecidos, etc.