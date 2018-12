Ramirás: 600 metros hasta el bus escolar, sin luz y sin arcén

Una pista forestal sin arcén, sin luz pública (cuando hoy es de noche a las ocho de la mañana) y por donde apenas transitan coches, es el itinerario de 600 metros que proponen desde Educación a una familia de Fraguas (Ramirás) para que su hija de 12 años se desplace hasta la parada de Vilagarcía, ubicada en una zona aislada (y también sin luz) junto a la carretera OU-531, para coger el transporte escolar que la lleve al Instituto de Celanova.

"Lógicamente, la niña no usa el transporte porque hacer ese trayecto a las ocho de la mañana es una barbaridad. Nos estamos apañando para llevarla nosotros en coche hasta Celanova pero, ¿qué pasará cuando por trabajo no podamos?", se pregunta la familia Pérez-Rodríguez, quien pone en duda las políticas de Feijóo en la llamada "legislatura del rural". "Nos están obligando a marcharnos. Vinimos a vivir aquí pensando que habría parada, porque siempre la hubo", señala Jorge Pérez y así lo corroboran los vecinos, algunos de los cuales habían pensado en usar el transporte para desplazarse a Celanova, aprovechando el ingreso de la joven en el IES.

Ejemplo de Ourense

Tres meses después de empezar el curso, la familia se queja de que no han recibido ninguna resolución por escrito que les permita abrir una reclamación. "Nos enteramos porque el 7 de septiembre, a cinco días de empezar el curso, recibimos una llamada desde el centro diciendo que Educación había denegado la parada", recuerda el progenitor, quien apunta que "se escudan en que no se sobrepasan los dos kilómetros que marca la ley, pero en el párrafo 3 se contemplan situaciones de carácter excepcional. Imagínese en Ourense, ir desde San Lázaro hasta la plaza Maior sin luz, sin aceras, sin casas, ni mucho menos gente. Eso es lo que Educación le pide a mi hija. Ahora bien, la normativa permitiría que la niña fuese desde el pabellón de Os Remedios hasta la rotonda de Mariñamansa". Se da la paradoja que, el mismo autobús que hace esa línea hasta el IES celanovés sin entrar en Fraguas, una hora más tarde sí que para en el pueblo para recoger a dos menores que estudian en el colegio de Infantil y Primaria de Ramirás (uno de ellos, hermana de la afectada).

El caso de Fraguas no es el único, existen otras dos familias de emigrantes retornados de Venezuela afincadas en Ramirás en una situación parecida. Desde el Concello aseguran que no hay paradas en los lugares de Covelas y Coveliña (en este último caso, nunca la hubo), obligando a dos menores de entre 12 y 15 años a recorrer entre 700 y 1.500 metros a pie por carreteras estrechas y sin iluminación. "Me niego a que la niña haga ese recorrido. Ahora entro a las 7,15 horas a trabajar y la dejo en un bar hasta que abra el Instituto. Lógicamente la niña está preocupada, no le gusta quedarse por Celanova tanto tiempo, pero no tenemos otra manera", relata otra madre, Cristina Vázquez, de Covelas.

“No están los tiempos para dejar a las niñas solas”

BNG, PP y PSOE aprobaron de forma unánime una moción solicitando una solución. El propio regidor, el popular Juan Carlos Rodríguez, trató el caso con la delegada territorial de Educación y la jefa territorial, con la mediación y respaldo del presidente de la Diputación. "Estoy molesto, no es de recibo lo que están haciendo y me da igual el color político. No están los tiempos para dejar a unas niñas solas caminando por unas pistas, ¡con lo que está pasando! ", declara Rodríguez Matías, quien confirmó que él mismo elaboró y envió a Educación una propuesta alternativa, que permitiría efectuar las paradas en Covelas y Fraguas con un ligero desvío que sumaría 700 metros y tres minutos a la ruta, teniendo el silencio por respuesta.

Educación asegura que se cumple la normativa vigente

La Consellería de Educación de la Xunta, por su parte, apunta que, "pese a que a normativa establece o mínimo de dous kilómetros, na práctica na provincia de Ourense non hai ningún alumno que percorra máis dun quilómetro".

Sobre los núcleos sin paradas que se critican en Ramirás, desde la Consellería aseguran que la distancia que tiene que recorrer la menor de Fraguas hasta la parada de VilagarcÍa "está entre os 500 e os 550 metros" sin entrar a valorar las condiciones de seguridad de la zona; en Coveliña no tienen constancia de ninguna petición al respecto y, sorprendentemente, aseguran que la de Covelas "está autorizada desde o mes de outubro, polo tanto non é certo que non haxa parada".