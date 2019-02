Ramirás adecenta sus núcleos a la espera de atraer población

El ruido de la maquinaria ha acabado con el silencio y la tranquilidad que caracteriza A Corredoira, el pueblo escogido por el Concello de Ramirás para desarrollar su proyecto piloto de asentamiento poblacional en el medio rural.

La iniciativa, promovida desde el BNG e impulsada por el gobierno local que preside el popular Juan Carlos Rodríguez Matías, ha iniciado su segunda fase que afecta a la mejora de las comunicaciones, servicios y accesibilidad. "Este mes comezaron as distintas obras de acondicionamento nos accesos e no interior do pobo", explicaba el regidor, en referencia a los trabajos financiados con fondos del plan Marco de la Diputación de Ourense y de Vicepresidencia de la Xunta de Galicia.

Un presupuesto total que asciende a 131.800 euros permitirá mejorar los accesos al núcleo de población con nuevo firme, aceras y la creación de las instalaciones necesarias para el soterramiento de las infraestructuras y la recogida de aguas pluviales. Ya en el interior, se mejorará la travesía principal con la instalación de un nuevo pavimento de piedra y hormigón y se humanizará la nueva plaza, enclavada en una finca de la concentración parcelaria, cedida por la Xunta, como un espacio de ocio y reunión vecinal.

Hace dos años, el Concello de Ramirás daba a conocer los planes fijados para este pequeño núcleo de población, donde hoy apenas residen 40 vecinos (según el Instituto Nacional de Estadística), que tal y como relató en su momento el concejal nacionalista Marcos Meléndez se caracteriza por su céntrica ubicación y comunicaciones, por tener los servicios básicos cubiertos y disponibilidad de terrenos al tener concentradas sus tierras (parcelaria) para poder iniciar algún proyecto agrícola.

La primera fase, recordaba Juan Carlos Rodríguez, consistió en la adquisición de un conjunto de viviendas en diferente estado de abandono con el objetivo de recuperarlas y ponerlas en alquiler. La inversión municipal para ese cometido alcanzó los 50.000 euros y permitió añadir al inventario municipal media docena de edificaciones que ahora esperan su rehabilitación. "Este ano non contabamos con financiamento propio para poder iniciar as obras, pero estamos a traballar para incluir parte do proxecto aos fondos europeos que se xestionan a través de la Asociación para o Desenvolvemento Rural da Comarca de Ourense (Adercou", anunció Rodríguez.

Varias familias se han interesado, hasta la fecha, por el proyecto municipal que persigue frenar la sangría poblacional en el rural. "Hai interese, por iso crearemos unha bolsa de solicitudes e elaboraremos unhas bases para optar a esas vivendas onde se primará ás familias con nenos ou vítimas da violencia de xénero", concluía el regidor.