Rebulir premia a Leilía e ao dúo Pereiro-Touriñán

O grupo Leilía, pola proxección da cultura galega, e Marcos Pereiro e Xosé Touriñán, no eido do patrimonio oral, son os galardoados na quinta edición dos premios "Rebulir Cultura Galega", que convoca o colectivo de baile e música tradicional do concello de Ramirás, na comarca de Terra de Celanova.

O galardón, que nacía no ano 2012 como un recoñecemento a persoas ou colectivos que contribúen á difusión e posta en valor da cultura tradicional nas súas diferentes manifestacións, farase entrega no marco da gala central do Festival Internacional Rebulir que terá lugar o sábado 17 de decembro no polideportivo de O Picouto.

En pasadas edicións foron premiados persoeiros como Kepa Junkera, María do Ceo, Xosé Manuel Piñeiro e Rubén Riós, entre outros.