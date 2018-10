El vial de Leirado a Quintela reduce curvas y gana seguridad

La ampliación y mejora del vial OU-0210 que comunica los núcleos de Leirado y Quintela ha obligado, en las últimas semanas, al corte intermitente de la calzada, con el consecuente malestar por parte de algunos usuarios. "Xa non é só polos quilómetros de mais, senón polo estado da estrada de Moreiras por onde nos desvían, con moitas curvas e condutores que non respectan as velocidades sinaladas", comentaba un conductor, si bien la mayoría de los vecinos coincidían en que los cortes "son necesarios" para poder llevar a cabo una vieja reivindicación.

La Diputación de Ourense es la encargada de sufragar los 120.000 euros que cuesta la reforma de un nuevo tramo, entre los puntos kilométricos 1 y 1,5. Si bien ya está prevista una segunda partida de similar importe para 2018, "que case permitirá chegar á entrada de Quintela, por riba do pobo", explicaba el alcalde, José Antonio Pérez Cortes.

Los trabajos que se están ejecutando actualmente comprenden la ampliación de la calzada y un nuevo firme sobre el itinerario actual, si bien la segunda fase "contempla un tramo novo co cal se reducirán varias curvas e se sacará a estrada da zona de vivendas", explicaba Pérez Cortés. En Quintela quedaría pendiente de ejecutar un pequeño tramo hasta enlazar con la salida hacia Pontedeva, que ya está en fase de expropiación de los terrenos.