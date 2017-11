"Despacito" quiere hacer historia en unos Grammy dominados por el rap

"Despacito" quiere convertirse en el primer tema en español en ganar el premio a la mejor canción en la 60 edición de los Grammy, en la que los raperos Jay Z y Kendrick Lamar parten como favoritos con ocho y siete nominaciones, respectivamente.



El remix con Justin Bieber del éxito mundial de Luis Fonsi y Daddy Yankee ha ganado tres importantes nominaciones: disco del año, canción del año y mejor interpretación pop vocal por un dúo o grupo, según la lista difundida hoy por la Academia de Grabación de Estados Unidos.

Si "Despacito" consigue el galardón a mejor canción hará historia al convertirse en el primer tema en español en ganar ese premio y, además, será la primera canción de habla no inglesa en alzarse con ese trofeo desde 1959, cuando el cantante italiano Domenico Modugno venció con "Nel blu dipinto nel blu", más conocida como "Volare".

La canción "Michelle", de The Beatles, con algunas palabras en francés fue el único tema que en 1967 consiguió trasgredir ligeramente la tendencia de melodías en inglés.



Como suele ser habitual, las categorías de música latina están dominadas por canciones en español y, por el premio a mejor álbum de pop latino, compiten el cantautor Alex Cuba, con "Lo único constante"; el colombiano Juanes, con "Mis planes son amarte"; y su compatriota Shakira, con "El dorado".



También lucharán por este trofeo la cantante mexicana Natalia Lafourcade, con el tema "Musas: un homenaje al folclore latinoamericano en manos de los Macorinos"; y la banda mexicana La Santa Cecilia, radicada en Los Ángeles (EEUU), con "Amar y vivir", un homenaje a canciones que educaron a generaciones de hispanos.

En la categoría de mejor álbum de jazz latino destaca la música de estilo brasileño de Anat Cohen & Marcello Gonçalves, así como el pianista argentino Pablo Ziegler.



Por otro lado, en la categoría de mejor álbum de rock latino sobresalen "Salvavidas de hielo", del uruguayo Jorge Drexler, así como "Ayo", de Bomba Estéreo; y "Residente", el debut en solitario de René Pérez Joglar, conocido como Residente, cofundador y vocalista de Calle 13, grupo que se disolvió en 2015.

El flamenco también llegó a las nominaciones de los Grammy de la mano de los españoles Buika y Vicente Amigo, que consiguieron una nominación cada uno para el premio de mejor álbum de música del mundo.

Además, el español Jordi Savall, uno de los violagambistas más reconocidos del mundo, y el costarricense Giancarlo Guerrero optarán al premio al mejor compendio musical clásico.

Más allá de las nominaciones para artistas latinos, las categorías más importantes estuvieron dominadas por los raperos Jay Z y Kendrick Lamar, mientras que algunas

estrellas de pop, incluido el británico Ed Sheeran y la estadounidense Lady Gaga, fueron relegados a los premios de su género musical.

Jay Z lidera la lista con ocho nominaciones, que incluyen el galardón más cotizado, el de mejor álbum del año por "4:44", así como la nominación a mejor grabación del año con "The Story of O.J.", un tema sobre la comunidad negra y el dinero con referencias al exjugador de fútbol americano O.J. Simpson.

Por su parte, Kendrick Lamar aspira a siete trofeos, entre los que destacan el de mejor álbum del año con "Damn", así como la nominación a mejor grabación del año con "Humble", que también es candidata a recibir los premios de mejor actuación de rap y mejor canción de rap.

Además, el artista de pop Bruno Mars, cuyo nombre real es Peter Gene Hernández y tiene origen boricua por parte de padre, ha recibido nominaciones en algunas de las categorías más importantes: mejor álbum del año y mejor grabación con "24K Magic", así como mejor canción con "That`s What I Like".

La gala de los Grammy se celebrará el 28 de enero de 2018 en el espectacular Madison Square Garden de Nueva York.