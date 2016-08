Los 80 vuelven con fuerza a la televisión

Con el entusiasmo aún palpable generado por "Stranger Things", el último éxito de Netflix, la fiebre por la década de 1980 en la televisión irá a más en las próximas semanas con las adaptaciones de dos clásicos de aquella época: "Lethal Weapon" y "MacGyver".



"Stranger Things", lanzada en julio, se ha erigido rápidamente en una de las series más populares y mejor recibidas del año por la crítica especializada. También es uno de los grandes éxitos de audiencia de 2016 para Netflix.



Según datos facilitados a Variety por la empresa de medición Symphony Advanced Media, la primera temporada de "Stranger Things" se ha establecido como el tercer producto original de Netflix más exitoso de este año, y en sus 35 primeros días a disposición del público fue seguido por más de 14 millones de espectadores en Estados Unidos.



Curiosamente, entre las otras dos series de Netflix que han conseguido una mayor audiencia este año se encuentra "Fuller House", continuación del clásico de los 80 "Full House", seguida por la cuarta temporada de "Orange is the New Black".



Ambientada en la localidad de Hawkins (Indiana) durante los 80, "Stranger Things" cuenta cómo un niño desaparece sin dejar rastro en extrañas circunstancias, lo que provoca que su grupo de amigos se lancen en su búsqueda.



La madre del niño (Winona Ryder) abre una investigación ayudada por las autoridades locales y comienzan a desentrañar una serie de misterios relacionados con experimentos secretos gubernamentales, fuerzas sobrenaturales y una niña de lo más particular.



Netflix describió la serie como "una carta de amor a los clásicos de culto omnipresentes de los 80", lo cual no es de extrañar vistas las referencias a John Carpenter, Stephen King, The Clash, el juego de rol "Dungeons & Dragons" y obras como "E.T.", "The Goonies", "Star Wars" o "Aliens".



Ese amor por los 80, que en parte también ha contagiado al cine con el éxito de "Everybody Wants Some!!" (Richard Linklater), seguirá muy presente con el lanzamiento de "Lethal Weapon", adaptación televisiva a cargo de Fox de la célebre franquicia cinematográfica protagonizada por Mel Gibson y Danny Glover.



Gibson y Glover, en la piel de dos agentes de policía con caracteres opuestos, aparecieron en las cuatro cintas de la saga iniciada en 1987.



"Lethal Weapon", ahora con los rostros de Clayne Crawford en el papel de Gibson y de Damon Wayans en el de Glover, llegará a las televisiones el 21 de septiembre como parte de una estrategia dominada por la nostalgia (de la que también hace gala Hollywood con las secuelas de franquicias del pasado) y que se centra en apostar por marcas ya conocidas por el gran público.



El primer episodio, que promete un tono más oscuro, ha sido dirigido por McG, director de las películas de "Charlie`s Angels", otro clásico televisivo que se despidió en 1981.



"Nuestra esperanza es que los títulos bien conocidos por los espectadores, si los hacemos con calidad, hagan más fácil el trabajo de nuestros compañeros de mercadotecnia", dijo recientemente Dana Walden en la convención de la Asociación de Críticos de Televisión (TCA), donde reconoció que un nombre familiar no es suficiente para garantizar un producto de calidad y buenas cifras de audiencia.



"Tratamos de elevar el listón. Somos conscientes del escepticismo que suscitan estos proyectos. Es una franquicia icónica que hace recordar actores del pasado. Pero tenemos un gran material", aseguró.



En el caso de "MacGyver", el mítico agente secreto con infinidad de recursos de los que echar mano en situaciones límite, tendrá ahora el rostro del joven Lucas Till, quien tomará así el testigo dejado por Richard Dean Anderson.



El nuevo "MacGyver", cuyo piloto ha sido dirigido por James Wan, verá la luz el 23 de septiembre en CBS, más de 20 años después de que se lanzara la serie original, por lo que Peter Lenkov, encargado de esta modernización, tenía claro que debía buscar un equilibrio entre las reglas de la serie original y las nuevas aportaciones.



Según comentó Lenkov en la convención TCA, MacGyver es menos solitario que el original, dispondrá de tecnología moderna y no ocultará su nombre de pila hasta el capítulo final.



Eso sí, seguirá con la misma aversión por las armas de fuego.



"Creo que MacGyver es el tipo de persona que, si necesita una pistola, la construye. Ahí hemos sido muy fieles al concepto original. Pero se trata de un héroe diferente", prometió Lenkov.