Abanca exhibe el surrealismo de Dalí en el Thyssen

El Museo Thyssen abrió la exposición "Dalí y el surrealismo" de la mano de la colaboración de la Fundación Abanca que contiene 13 pinturas de artistas del surrealismo.

Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza, abrió el desayuno informativo en el edificio museístico explicando la relación entre los diferentes pintores y sus obras: “Hay parejas que funcionan. Hay concepciones heterogéneas de la pintura. El extremo de Dalí y la abstracción dianiana fueron un punto de partida. El surrealismo fue literario y no pictórico. No dio lugar a un estilo. No podía haber una pintura surrealista, hubo una catarata de interpretaciones distintas. Y así surgió". El director artístico continuó describiendo las sensaciones de las obras expuestas y catalogó las dos obras expuestas como "absolutamente excepcionales" sin menospreciar las demás que "son de gran belleza y que generan un impacto fundamental para entender el surrealismo".

El consejero delegado de Abanca, Juan Carlos Escotet, recordó la primera vez que colaboraron con el museo que fue "hace tres años" con una exposición de Picasso y el cubismo. "Desde aquella primera toma de contacto ya se establecieron los vínculos para formar una nueva y exponer nuestro patrimonio que es Bien de Interés Cultural. Las dos obras de Dalí, las Las Rosas Sangrantes y Patio Oeste de la isla de los muertos forman una parte importante de la exposición". También destacó "la aportación del artista coruñés Urbano Lugrís que con su obra Principio y fin ayuda a entender y a promocionar la pintura gallega".

Entre los artistas que aparecen en esta muestra destacan nombres como Max Ernst, Roberto Matta, Wilfredo Lam, Óscar Domínguez, Maruja Mallo y Eugenio Fernández Granell, además de los ya citados.