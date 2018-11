Aitana: "La vida me ha cambiado bastante, pero sigo siendo yo"

Poco queda de la vida diaria que Aitana Ocaña llevaba hace poco más de un año, antes de entrar en "OT 2017" y convertirse en la segunda finalista del concurso, abriéndose de par en par las puertas de un mercado discográfico que espera con expectación desmedida su primer disco, el EP "Tráiler".



"La vida me ha cambiado bastante, pero sigo siendo yo. Sigo hablando todos los días con mis padres, que me recuerdan de dónde vengo", asegura a Efe esta joven intérprete de 19 años que en 2018 ya ha probado las mieles del éxito dos veces, primero con "Lo malo" y después con "Teléfono", quíntuple y doble platino, respectivamente.



El viernes probablemente agitará de nuevo la industria musical con un "avance" del que será su primer LP, que estará listo en aproximadamente unos "dos o tres meses", a falta de cerrar una posible colaboración en inglés con un artista de renombre.



"Lo que íbamos a hacer en principio era lanzar otro sencillo, `Popcorn` (incluido en este EP), pero tenía 4 canciones hechas que me gustaban y que tenía claras, así que... ¿por qué no dar ya algo más?", argumenta sobre las razones de este anticipado lanzamiento.



Ocaña (San Clemente de Llobregat, Barcelona, 1999), una de las exparticipantes más famosas de OT y una auténtica celebridad en redes sociales, supo desde el principio lo que es exponerse al juicio de sus seguidores. La última, con el título de su EP.



"Mucha gente me decía: `Te han impuesto el nombre`. Y yo me preguntaba si tan malo era para que pensaran así", comenta con humor, acostumbrada a que sean muchos los que consideran que su aportación a este "Tráiler" ha sido más bien mínima y dirigida.



No es algo que le duela, afirma. "Sé que no es verdad y, cuando escuchen las canciones, verán que son muy yo", repone sobre un disco en el que ha coescrito la mayoría de los temas.



"Si escuchas cada canción, pensarás: 'Qué le pasa a esta chica'. Al final eso es la vida. En un momento dado eres la que dice: 'Por aquí no voy a pasar más', y luego te encuentras en la otra posición", explica.



Aún recuerda cómo fue el esperado lanzamiento este verano de "Teléfono", mano a mano con Mauricio Rengifo y Andrés Torres como productores.

"Tenía mucho miedo, porque sabía que cuando hay mucha expectación, las reacciones van a ser peores. Hubo de todo, pero al final a la gente le gustó. Yo agradezco que inviertan su tiempo en escuchar mi canción y en opinar. Todos somos libres de opinar, pero con respeto", señala

En contraste con aquel corte, en su nuevo sencillo, "Vas a quedarte", compuesto con la ayuda de los colombianos Morat, es ella la que suplica por una nueva oportunidad con una balada que apela a la nostalgia.



"En la academia me inculcaron que es muy importante la música en español. Una de mis canciones favoritas de hecho fue `Procuro olvidarte`. Ahí me di cuenta de lo importante que es transmitir", reconoce ante la canción que en su disco cumple esta función.



Acostumbrada a cantar en inglés, no obstante, ha logrado meter dos temas en este idioma, el citado "Popcorn" y "Stupid", un tema "muy cañero" en el que, de forma irónica, expresa lo que se espera que sea una mujer.



Con dos viajes al otro lado del Atlántico en menos de un mes, asegura que apenas ha tenido tiempo de seguir los progresos de sus sucesores en "Operación Triunfo", ni siquiera el comentado despido de la profesora de Interpretación Itziar Castro, aunque sí desvela que siente un poco más de debilidad por Alba Reche.



A la espera de la resolución del concurso, su propia agenda sigue llenándose de compromisos ante un nuevo año que se espera movido. De momento, sus planes para estas Navidades pasan por volver a casa con los suyos y preparar la salida del LP y el inicio de su primera gira en solitario, que espera para marzo o abril.