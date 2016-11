Dejado el periodismo activo, ¿es difícil vivir de la literatura?

Del periodismo se puede vivir pero de la literatura es muy difícil. Y además, en muchos casos en que la gente vive de la literatura, diríamos que tampoco dejan de todo el periodismo como apoyatura económica. Hay algún caso especial, pero la mayoría lo siguen haciendo.

Ha tocado usted todos los géneros. ¿Cuál le gusta más?

Dicen que tengo tendencia a una cierta literatura épica, o sea, en la que el elemento aventuras tiene una importancia grande. Y esto es verdad en varias obras. Pero yo creo que no es cierto en todas. Hay libros como "Intramundi" en las que el componente no es la épica sino el tratar cómo sobrevive una sociedad en un tiempo determinado como la guerra civil y la posguerra.

Galicia es el escenario preferido para sus tramas. ¿Quizás porque la conoce en profundidad?

Yo diria que porque conozco en profundidad los temas que trato. Soy gallego nacido en A Pastoriza, en Lugo, pero con una vida entera profesional en Madrid. Hay una cosa cierta, la literatura es un compromiso con algo, con la vida o con la sociedad. Cuando uno mira dentro de sí lo que tiene en la memoria de la vida yo encuentro que tengo la de Galicia. También es verdad que algunos episodios de la realidad gallega los viví muy intensamente, como la peripecia de los fuxidos.

Muchas de sus obras transcurren en la posguerra. ¿Tiene predilección por esa época?

Tengo predilección desde la perspectiva de la literatura porque es una historia dramática. Hay historias terribles y aburridas. Pero las terribles tienen una capacidad de atracción de lectura mucho mayor. En Galicia hay varios temas que son impresionantes. Y yo todavía tengo uno al que no le he hincado el diente como es el de la emigración, desaprovechado por los escritores gallegos que no tuvimos nunca el compromiso radical de contar una parte esencial de nuestra vida colectiva.

Conoce bien el mundo de los guerrilleiros antifranquistas. Ya sólo queda vivo Camilo Dios.

Hice una cosa bien, dedicarles tiempo cuando había mucha gente viva a la que entrevistar. Recorrí los montes de Asturias, León y Galicia y lo hice en un momento interesante cuando estaban vivos los supervivientes de aquella tragedia. De Camilo Dios tengo una maravillosa conversación grabada. Un personaje entrañable.

La posguerra también ambienta “La victoria del perdedor".

Esta novela tiene un trasfondo real sobre las guerrillas antifranquistas de 1949, cuando son desmanteladas por la eficacia represiva. Me interesaba contar lo que pasaba a partir de un hecho. Seguir la vida de un superviviente que se esconde en los montes de Lugo y Ourense con la intención de fugarse de España. Su destino cambia cuando comienza una feroz venganza contra asesinos del bando ganador. La obra está montada en el juego de la violencia de unos y la revancha que practica, un vengador solitario que no sabe parar.

¿Le molesta que le definan como reinventor del género negro?

Más bien me llaman el padre de la novela negra gallega, cosa que creo que es cierta. "Crime en Compostela" es la primera mía que se corresponde al esquema tradicional.

“Segredos de Bretaña” es su última novela. ¿Por qué Bretaña?

Bretaña es un concepto que tiene el norte de Galicia. Una huella de bretones que escaparon de los ataques de los anglosajones. Lo que me interesaba en esta novela es el protagonista, un escritor extraño que viene a Galicia a descansar después de entregar su última novela y queda fascinado por las historias que le cuentan los lugareños, de las que se da cuenta de que son más interesantes que la "mierda de novela" que acaba de entregar en Madrid. Extrañas muertes que nadie investiga porque dan por hecho que son obra de la "Santa Compaña", pero que su razonamiento le dicta que está frente a una serie de crímenes. Lo que realmente hago en esta novela es ilustrar cómo la niebla del miedo va cediendo ante el sol de la razón.

De “Pepa a Loba" dice que es una de sus novelas preferidas. ¿Qué parte hay de realidad?

Es de mis preferidas no por el contenido de la novela, sino por el proceso. Fue una maravilla escuchar leyendas de tres pepas lobas en Galicia. Pero cuando encontré los datos de una que resulta que es la misma del norte de Pontevedra que luego se desplaza al norte de Lugo, para mí fue una satisfaccióne. No es una biografía de Pepa a Loba, es una novela histórica sobre un personaje real.

Como buen creador, ya estará preparando una nueva novela.

Tengo dos documentadas, pero no decidido el orden. Lo que sí puedo adelantarle es que mi serie de novelas negras con los personajes Nivardo Castro y Carlos Conde tenga dos entregas más, pero ahora, ya jubilados, realizan una investigación que siempre quisieron hacer y nadie les había encargado.