Catarsis colectiva en el primer concierto de la gira de Operación Triunfo

El primer concierto de la gira de Operación Triunfo 2017 ha resultado catártico para los miles de seguidores -adolescentes, adultos y niños- que han agotado las 17.000 localidades del Palau Sant Jordi de Barcelona y han liberado durante casi tres horas las emociones acumuladas en cuatro meses.

El espectáculo ha arrancado con los 16 concursantes sobre el escenario cantando el clásico de Elton John "I`m still standing", que abrió la Gala 3 del programa, cuando ninguno de ellos podía imaginar aún la magnitud del éxito por venir.

A continuación, Ricky, uno de los concursantes que más han hecho reír a los seguidores de OT, ha mostrado su mezcla habitual de humor y picardía para interpretar "Let me entertain you", mientras Marina ha desplegado en "The voice within", bajo focos rosados y azulados, la fuerza que logró explotar al máximo durante su paso por el programa.

Miriam, la "leona" de esta edición, ha llenado el pabellón con su gran capacidad vocal e interpretativa, primero con la canción que marcó un antes y un después en su paso por OT, "What about us", y luego con el tema que llevó a la final, "Invisible".

La primera actuación en solitario de Amaia ha sido "Miedo", el tema que la hizo ganadora del programa, cuyo tono intimista ha contrastado con la ola de gritos y aplausos que ha despertado y que han confirmado que, al contrario de lo que dice la canción, esto no es un final sino el comienzo de una gran carrera.

La misma que le espera a Aitana, la segunda finalista de OT 2017 pero favorita de muchos, que se ha revelado de nuevo como una artista enormemente polifacética, pasando del tono desafiante de "Issues" a la intensidad sobrecogedora de "Chandelier".

Asimismo, ha protagonizado uno de los dúos más aplaudidos, "No puedo vivir sin ti", junto a Cepeda, que más tarde ha conseguido emocionar a todos los asistentes con su timidez mal disimulada y su voz rota en "Say you won't let go"

En cuanto a Alfred, para quien resulta "buenísimo empezar en casa" esta gira, ha conseguido crear una ola de luz con las pantallas de los móviles de todos sus seguidores en su actuación individual de "Que nos sigan las luces".



Una de las actuaciones más esperadas de la noche era, sin lugar a dudas, el "Shake it out" de Amaia, donde la joven ganadora ha brillado con la luz propia y la inocencia que la caracterizan.



A continuación, las 17.000 personas del público se han sumergido en el clima mágico que logran crear Amaia y Alfred cada vez que se sientan ante el piano para interpretar "City os Stars", entre miradas brillantes de complicidad y amor.



La atmósfera, sin embargo, ha cambiado radicalmente con la entrada de Ana Guerra, conocida también como Ana War, para interpretar, "altanera, preciosa y orgullosa", un tema que, según Alfred, "lo cambió todo", además de hacerla favorita del público cuando lo cantó en el programa: "La Bikina".



Y la fiesta ha crecido aún más con la nota "trapera" y feminista de esta edición: "Lo malo", donde Aitana y Ana Guerra han desplegado su espíritu más canalla y seductor.



Cumpliendo las expectativas de muchos asistentes, Amaia y Alfred han subido de nuevo juntos al escenario para cantar, acompañados por el enorme coro en que se ha convertido el público, la apuesta española para Eurovisión: "Tu canción".



Como clausura del espectáculo, los concursantes han interpretado, de nuevo juntos y radiantes, el himno generacional de esta edición, "Camina", y han agradecido el apoyo de los seguidores en el que Miriam ha definido como "el día mas importante" de su vida.



Los 16 jóvenes artistas han querido homenajear a la "mamá de la academia", Noemí Galera, levantándola en volandas mientras el público los coreaba: "Esa directora, como mola!".



Este es el primer concierto de la gira que llevará a los jóvenes artistas por las principales ciudades españolas, empezando por Barcelona hoy y terminando, de momento, el próximo 23 de junio en Pamplona.



El recorrido, que aún podría incluir nuevas fechas, no deja de tener cierto simbolismo al empezar en Cataluña, donde nació y reside Alfred, y acabar en la ciudad de la ganadora navarra, Amaia.



Cobra sentido así la expresión acuñada por los seguidores del programa para referirse a la joven pareja: "Almaia".