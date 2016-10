Celtas Cortos celebran 30 años de carrera, con sus éxitos

Celtas Cortos celebran 30 años de carrera con un nuevo álbum grabado en directo y en clave sinfónica en su segunda casa, Asturias, con la vista puesta en su último disco y en grandes éxitos como "20 de abril", con los que se sienten "reconciliados".



"Ha habido etapas en las que nos pudieron causar rechazo, pero el tiempo te hace percibir las cosas de otra manera y a nosotros nos ha reconciliado con esas canciones, sobre todo cuando ves cómo las disfruta la gente", dice "con sinceridad" Jesús Cifuentes, emblemático vocalista del grupo vallisoletano.



El tercer disco en vivo de su carrera, "In crescendo" (The Music Company), se pone a la venta este viernes con un CD+DVD que ilustra el concierto celebrado en Oviedo junto a los más de 60 músicos de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA).



"Asturias es para nosotros un lugar de referencia emocional por el paisaje, el paisanaje y la sidra", afirma Cifuentes, que pasó allí "buena parte" de su infancia y que destaca las "manos tendidas" que encontraron por parte del Auditorio Príncipe Felipe y la OSPA a la hora de grabar este material.



La idea surgió como una evolución natural de su último disco, "Contratiempos" (2014), en el que ya incluyeron temas con una banda sinfónica. Superado "el miedo más escénico que de otro tipo" a internarse en el territorio de la música clásica, afrontaron la "colosal" tarea de rearmar sus viejas canciones.



"En el estudio tienes un encuentro contigo mismo casi metafísico, pero en directo el espíritu vuela, la gente respira y formas parte de esa respiración común. Además, en un auditorio los instrumentos acústicos resuenan en todo tipo de frecuencias y el silencio cobra otra dimensión", destaca sobre aquella noche con el aforo completo, 1.400 personas.



Tanto los ingresos por la venta de entradas como por las copias vendidas de estos discos irán destinados a los niños afectados por el terremoto de Nepal.



Esa dimensión social que ha sido "santo y seña" del grupo en su carrera estuvo bien presente en las canciones del repertorio, que incluyó "El emigrante", por esos "mares llenos de cadáveres y manos que buscan ayuda", o "Se lo llevaron todo", en denuncia de la "sobredosis de corrupción".



"La música, además de emocionar y servir de solaz, tiene que tener otras direcciones como la reivindicación y la concienciación, porque la música puede cambiar cosas. En la memoria colectiva tenemos la semilla que han dejado gente como Víctor Jara o el rock radical vasco", defiende.



Fue hacia el final de la velada cuando sonaron algunos de sus mayores éxitos, especialmente "20 de abril" o "Cuéntame un cuento", del disco homónimo que este mismo año ha cumplido un cuarto de siglo y que constituyó su primer superventas.



"A nivel de ventas quizás sí fue nuestro disco más importante, pero creo que cada trabajo conlleva un esfuerzo creativo y que para nosotros el último es el que suele ser percibido como el mejor", señala.



Tras su fundación en 1986 en Valladolid para participar en un concurso que terminaron ganando, Celtas Cortos se caracterizó por una enorme inestabilidad en su alineación, con entradas y salidas de sus integrantes, incluido el propio "Cifu", que abandonó el grupo entre 2002 y 2006 para dar vida a su proyecto personal.



"Ahora mismo está todo muy asentado a nivel anímico y laboral. La actual banda lleva junta ya unos 10 u 11 años y yo diría este es un momento de mucha conciencia y de disfrute del trabajo. Siempre decimos que somos corredores de fondo y que vale más disfrutar el camino que llegar", comenta.



Convencidos de que no "hay que dejarse oxidar", en la actualidad preparan ya temas nuevos que los devolverán a la senda del rock and roll y que podrían ver la luz para el verano de 2017, de nuevo, como desde hace años, alejados de las grandes multinacionales "por decisión propia".