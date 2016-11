¿Cuáles son las mejores canciones del 2016?

>Nacionales

Malandrómeda - Botalle Caldo (cumbia malandra)

El Hevi nos ha regalado una joya en forma de cumbia digital. Directa y cotidiana se te mete dentro desde la primera escucha, no podrás parar de bailar. Las verbenas ya no serán igual. ¿No te gusta el caldo?...

Novedades Carminha - Que dios reparta fuerte.

Si es que Galicia este 2016 ha sido clave en a lo que pista de baile de refiere. Novedades Carminha es el grupo que todo el mundo quiere ver y sus conciertos el sitio en el que hay que estar si quieres menear el bullarengue. "Que dios reparta fuerte". Aunque en realidad son ellos los que reparten de lo lindo.

C Tangana y Rosalía - Antes de morirme

Odiado y querido por igual, C Tangana vuelve a aliarse con la nueva perla del flamenco Rosalía en este "Antes de morirme", que se ha colado en todas nuestras pinchadas. El "rapero" más "blando" del momento lo tiene claro, el camino es hacia la cima.

Silvia Perez Cruz - Ai, Ai, Ai

La voz de una generación dicen algunos "expertos". No lo sabemos, pero sí tenemos claro que si te acercas a ella lo mínimo que te pasará es que quedarás prendado de su belleza. Compositora y productora de su último trabajo, este "Ai, Ai, Ai" nos ha robado el corazón.

Os Amigos dos Músicos - A Banda

Por fin llegó el primer largo de los de Ourense, y al final mereció la pena. Hemos elegido el corte que abre el disco porque nos gusta más una romería que a Cristiano Ronaldo mirarse al espejo. Chegou a banda.

>Internacional

Drake - One Dance

Mucho meme y mucha historia pero Drake finalmente se coló en el número uno con su tema más tropical. Ojo a su actuación en el Saturday Night Live.

Animal Collective - Floridada

Su canción mas pop desde "My Girls" sirve para bailar o simplemente para que te estalle la cabeza. Lo Beach Boys 2.0 no pretenden que los entiendas. Tampoco lo intentes, solo disfruta.

Gwen Stefani - Make me like you

Qué lejos quedó ya el "chandal" que lucia en No Doubt. Ahora la buena de Gwen se propone codearse con las reinas de esto que yo llamo Pop MTV. Con hits como este, querida, ¡que se prepare la Perry!

Whitney - Golden Days

¡Juventud divino tesoro! Insultante lo de estos pipiolos de Chicago. En repeat durante meses este 'Golden Days'. ¿Sabes esos chicos a los que llamaste nerds? ZAS, en toda la boca...

Angel Olsen - Shut up kiss me

Esto es así, ella es la que mas mola. Lo sabes tú, lo sé yo y lo saben en la China popular. Seguramente será disco del año. Nosotros nos callamos Angel ...