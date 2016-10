José Orús y su búsqueda de la luz

El Palacio de Sástago de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) inaugurará este viernes la exposición `Orús. La búsqueda de la luz` (1950-2014)`, una retrospectiva que reúne 86 obras en las que el pintor zaragozano logra "conquistar la luz" y que podrá visitarse hasta el 8 de enero en la capital aragonesa.



La diputada delegada de Cultura de la DPZ, Cristina Palacín, y la comisaria de la exposición, Desirée Orús, han presentado en rueda de prensa esta propuesta cultural que permitirá conocer la trayectoria del artista y sorprenderá al público al descubrir su investigación sobre la luz, la materia y el color y el uso que realizó de la luz negra.



Desirée Orús ha explicado que estas 86 obras permiten tener "una completa visión" del trabajo de José Orús (Zaragoza, 1931-2014), desde que en 1950 realiza su primera exposición hasta su fallecimiento hace dos años.



Ha comentado que "no es la primera retrospectiva" que se dedica al artista, ya que se organizó una en 1993 en la Lonja de Zaragoza y otra cinco años después en Madrid, por lo que "al plantearnos esta exposición sabíamos que tenía que ser diferente" y que debía proponer al público "aportaciones nuevas, nunca vistas".



Así, se exhiben algunas piezas "inéditas" que han sido cedidas por coleccionistas privados; otras que se habían mostrado "de forma escasa", como dos cuadros que formaron parte de una muestra en Barcelona en 1952, "pero que no se habían visto más" y también "otras obras importantes en su trayectoria", de gran formato y que prestan para la ocasión instituciones como la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Zaragoza, con dos piezas, o el Museo Orús de Utebo, que aporta otras dos.



TRES ÁMBITOS



`Orús. La búsqueda de la luz` se divide en tres ámbitos que se distribuyen por orden cronológico. De esta forma, el público conocerá primero las piezas del periodo abstracto del artista, de entre los años 1950-1959.



"Orús era un pintor autodidacta, se despertó desde muy joven su pasión por la cultura y formó parte de la Peña Niké, estando muy vinculado al poeta Miguel Labordeta, a quien le unía una estrecha amistad. Aunque trabajó distintos campos e, incluso, escribió, finalmente se decantó por la pintura a la que se dedicó "enteramente".



Su primera exposición fue en 1950 "y ya no paró hasta 2014", ha detallado la comisaria de la muestra e hija del artista. Sus primeros óleos "hablan de su relación con la naturaleza, pero desde una perspectiva abstracta", adentrándose "más allá de lo que podemos ver".



En 1953 evolucionó e introduce materia en sus obras, iniciando una etapa informalista y, en este punto, ha subrayado que Orús "fue pionero del informalismo en España". Dos años después se marchó a París, donde residió durante diez años aunque siempre regresando a Zaragoza, porque "nunca dejó su vinculación" con esta ciudad.



En los años 60 comenzó a trabajar con los colores metálicos y "se basa en la luz, el color y el movimiento", emulando elementos que al público pueden sugerir "el cosmos, galaxias", pero con las que el artista exhibía sus propias emociones, su "espiritualidad".



"MUNDOS PARALELOS"



El tercer periodo, desde los años 70 a su fallecimiento en 2014, lleva por título "mundos paralelos". Desirée Orús ha apuntado que el artista zaragozano viajó en los años 70 a Nueva York, donde comenzó a investigar sobre los distintos tipos de luz y eligió trabajar con la luz negra.



De esta forma, "crea un mundo paralelo, con un mismo cuadro ofrece dos visiones". Su investigación evolucionó y de la primera intensidad de los colores rojos pasó a ampliar la gama cromática con obras caracterizadas por "mantener su luminosidad sin luz". Precisamente el título de esta muestra, `La búsqueda de la luz`, hace referencia a esta labor.



"La luz la consigue en sus primeras obras con el color, después la rasca con la tierra, con pigmentos naturales que él mismo trabaja, y después con los colores metálicos y termina conquistando la luz con toda su obra relacionada con la luz negra", ha destacado la comisaria, al advertir de que su padre "no se planteó pintar el cosmos", sino que su pintura remite a las emociones y sentimientos, a su mundo interior, "a esa parte distinta que hace que su obra sea única".



Junto a los cuadros, se incluye un mediometraje que realizó en 1960 José Luis Pomarón sobre el trabajo de Orús en su periodo informalista. También se exhibe un lienzo que el artista dedicó a su amigo Miguel Labordeta, en el que la luz blanca protagoniza la obra.



"LO MÁS IMPORTANTE DE SU VIDA"



Respecto a la iluminación de la muestra, para realzar las piezas se han pintado de negro las paredes de las dos salas que albergan las obras de luz negra, dando la sensación de que "se accede a una segunda dimensión, algo que no se suele hacer" en una exposición, ha alegado Orús.



La comisaria de la muestra ha rememorado que José Orús "vivía para pintar, la pintura era lo más importante que había en su vida" y el pintor era "un hombre solitario, que iba todos los días al estudio, que estaba siempre investigando materiales, la luz y que trabajó siempre de manera solitaria, no creía en los grupos sino en las individualidades".



Orús "vivía por y para la pintura", ha recalcado, al lamentar que cuando por enfermedad tuvo un accidente, y se rompió el brazo y la cadera, "esa inmovilidad le impidió ir al estudio y eso hizo que fuera apagándose poco a poco hasta que falleció a los cuatro meses".



ARTISTAS LOCALES



La diputada de Cultura de la DPZ, Cristina Palacín, ha recordado que, en cada temporada, el Palacio de Sástago recupera la obra de un artista aragonés, el pasado año se exhibió el trabajo de Manuel Viola y en esta ocasión llegan a las salas de exposiciones las piezas de José Orús, un creador "tremendamente productivo" y con una larga trayectoria.



La diputada ha relatado la vinculación que Orús mantuvo con la institución provincial, que se remonta a 1965 con una primera muestra individual, organizada a través de la cátedra de la Institución Fernando el Católico. En 1976 creó un tríptico para mostrarlo en el Monasterio de Veruela y, dos años después, la DPZ adquirió esa obra, que ahora se incluye en esta exposición en el Palacio de Sástago.



Palacín ha subrayado que `La búsqueda de la luz` "recoge todas sus etapas, desde la primera de abstracción, al informalismo y su trabajo con la luz negra desde los años 70" y ha destacado la trayectoria internacional de este artista en París, Bruselas, Cuba, Estados Unidos y en otras ciudades de España como Valencia, Madrid o Barcelona, para comentar que, no obstante, "él siempre quiso trabajar desde Zaragoza" en su "constante investigación del color, la materia y la luz".



Ha elogiado "el lenguaje personal" de Orús y su investigación y técnicas "inconfundibles y reconocibles", para estimar que "será una gran exposición porque recoge un abanico amplio de su obra", ha concluido Palacín.