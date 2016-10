Lee Fields, uno de los grandes del soul contemporáneo, abre el Outono Códax

El Outono Códax Festival, el festival gallego de música, regresa el próximo viernes con un selecto cartel que abrirá con Lee Fields, una de las estrellas que protagonizan el resurgimiento actual del soul más clásico, en la que será además su primera y única actuación en Galicia este año.



El concierto de Lee, uno de los ocho que ofrecerá en España dentro de su gira 2016, se inscribe en el festival que se desarrollará en tres fines de semana, el 7 y 8 y el 28 y 29 de octubre, y 11 y 12 de noviembre.



Martha High, eterna compañera artística de James Brown, presentará en el festival gallego de música su último trabajo, señalado por parte de la crítica como el mejor disco de soul de lo que va de año, según los organizadores.



Al ciclo se unirán este año The Pretty Things, considerada por algunos críticos como la mejor banda británica de "rhythm & blues" de todos los tiempos, para ofrecer un cierre de lujo al Outono con uno de esos explosivos directos que los mantiene a la altura de su propia leyenda.



La fascinante mezcla de ritmos afrocubanos y "rhythm & blues" de los sicilianos Virgina Brown & The Shameless; la elegancia de Luke Winslow King como líder de los nuevos tradicionalistas de Nueva Orleans, y los poderosos sonidos de los catalanes Wax & Boggie y los asturianos Trash-Tornados, figuran también en esta sexta edición del festival.



Fiel a su compromiso con la música hecha en Galicia, el Outono Códax 2016 incluye en su cartel a The HellBuckers y Andhrea & The Black Cats.



Un año más la sala Capitol de Santiago de Compostela será la sede principal del ciclo que en esta edición se desdobla también en la nueva sala compostelana Riquela, un espacio en el centro del casco viejo que abrió sus puertas recientemente con la vocación de complementar la actual oferta musical de la capital gallega.