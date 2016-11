Metallica, cuenta atrás para el renacimiento

Lejos de programar su autodestrucción, como reza el título de su décimo álbum de estudio, Metallica parece haber recobrado con "Hardwired... to Self-Destruct", que se publica hoy en todo el mundo, la confianza perdida tras ocho años de sequía discográfica metalera y experimentos que no convencieron a nadie.



"Es su mejor disco desde `The Black Album`", proclama Kerrang!, prestigiosa revista especializada en rock, que concede una matrícula de honor a este álbum doble de la banda estadounidense, merced a un sonido que, en su opinión, resulta "fresco y centrado de nuevo".



Aunque quizás no con palabras tan boyantes como la célebre publicación británica, prácticamente todos los medios coinciden en celebrar el regreso de James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammet y Robert Trujillo a las señas que en sus 35 años de carrera les han permitido despachar más de 110 millones de discos vendidos y cosechar 9 premios Grammy.



Es probable que "Hardwired... to Self-Destruct" (Universal) suene y sepa aún mejor por los antecedentes: una serie de discos irregulares y, después, un larguísimo silencio discográfico sostenido desde "Death magnetic" (2008) que "Lulu" (2011), el álbum de rock avant-garde grabado junto a Lou Reed, no solo no palió, sino que enturbió la credibilidad del grupo.



En ese punto, tampoco ayudó que desde 2011 se ofrecieran informaciones confusas, algunas por parte de los propios miembros de la banda, en torno a la grabación de ese álbum-mesías que había de salvarlos de la quema y que nunca llegaba.



Nada mejor que un golpe de efecto como el del vigoroso sencillo "Hardwired", estrenado por sorpresa el pasado 18 de agosto en la radio americana 93X, constatando que, ahora sí, Metallica estaba de vuelta y sonaba como nunca.



Producido por Greg Fidelman, quien fuera el ingeniero de sonido y remezclador de "Death Magnetic", el álbum se lanza a través del propio sello del grupo, Blackened Recordings, y se compone de doce cortes divididos en dos discos, con media docena de canciones cada uno.



Previo a su publicación, se ha producido además en las últimas horas el lanzamiento de doce videoclips, uno por tema, pensando en YouTube como gran vía de escucha musical del siglo XXI, todo un cambio para la gran embajadora del vinilo en el último Record Store Day y una de las bandas más celosas de las filtraciones y del entorno digital.



Entre ellos, destaca el rodado por el famoso director de vídeos musicales Jonas Akerlund, batería y exmiembro de Bathory, quien ha trabajado a las órdenes de Rammsteim, pero también de Roxette, Madonna o Lady Gaga.



Su aportación en imágenes se llama "ManUNkind" y constituye un tributo a Mayhem, la banda noruega de death metal, pero no es el único homenaje del disco, que también incluye el corte "Murder one", a la memoria de Lemmy Kilmister.



"Hear your thunder / Still feeding back / Still hear your thunder / The man in black" (en castellano: escucha el trueno, aún resonando, escucha aún tu trueno, hombre de negro), cantan en recuerdo del líder de Motörhead, fallecido hace casi un año de forma inesperada.



En los créditos de las canciones figuran basicamente James Hetfield y Lars Ulrich, con la llamativa ausencia de Kirk Hammett, algo que no sucedía desde su incorporación al grupo en 1983. ¿La razón? El guitarrista perdió su móvil en el aeropuerto de Copenhague en 2014 y, con él, todas sus propuestas. Metallica no podía esperar más.



Grabado en los estudios de San Rafael (California), sus letras aparecen pobladas de gritos de angustia ante el advenimiento del peor escenario ("Dream no more") y hombres sometidos por el peso del mundo a los que se invita al alzamiento ("Atlas, Rise!").



Destaca también "Moth into flame", uno de los sencillos del álbum. "Infamy / All for publicity / Destruction going viral", es decir, "infamia, todo por la publicidad, la destrucción tornándose viral", denuncian en una llamada de atención sobre el reinado de las divas pop.



"Vendiste tu alma, ayer construiste un gran muro, hoy te lanzan de él, el mismo ascenso, la misma caída, ¿a quién le importa? Seducida por la fama, una polilla en las llamas", grita Hetfield ante uno de los grandes solos de guitarra de Hammet.