Miguel Bosé y Dani Martín, estrellas de unos Ondas bajo la sombra de Donald Trump

Miguel Bosé, Dani Martín y Manuel Carrasco han sido los artistas más buscados por la prensa en el encuentro que los galardonados de los Premios Ondas han tenido hoy con los periodistas en el Palauet Albéniz de Barcelona, en el que la elección de Donald Trump ha estado presente en todas las conversaciones.



"Qué pena que un día tan feliz para mí sea tan triste para el mundo", ha dicho la actriz Cecilia Freire (premiada por su papel en la serie "Velvet"), en una frase definitoria del ambiente que ha reinado hoy en la recepción, en la que el "glamour" del mundo de la farándula se ha visto "ensombrecido" por la preocupación que despierta en Europa la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.



Este año, los corrillos de famosos y periodistas diseminados por los jardines del Palauet Albéniz han tenido una evolución común: las conversaciones empezaban alegres, comentando la satisfacción y sorpresa que supone recibir un premio, y acababan con tono preocupado, hablando del tema del día.



Todos los artistas han pasado por esos dos estados de ánimo excepto Miguel Bosé, que ha llegado a última hora, cuando ya sólo faltaban cinco minutos para que acabara el encuentro con la prensa y empezara la comida con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y los responsables de Prisa, grupo del que forma parte Radio Barcelona, impulsora de estos premios.



Franqueado por dos guardaespaldas y escondido tras unas gafas de sol, Bosé se ha mostrado esquivo y tan sólo ha respondido a un par de preguntas de los periodistas.



"¿Qué vais a preguntar?, ¿por el premio o por Trump?", se ha adelantado Bosé. "Mejor hablemos del premio", ha contestado él mismo, para añadir: "Es el cuarto Ondas que recibo y el más importante porque es a toda una trayectoria, algo que ahora va a empezar a pasarme bastante porque ya llevo 40 años de carrera".



Más solícito se han mostrado Manuel Carrasco, que ha llegado con tiempo suficiente para hacerse fotos con sus seguidores, y Dani Martín, que ha comentado ampliamente la gira que está a punto de iniciar y ha dedicado el Premio Ondas a sus padres.



La música ha estado muy presente en los Premios Ondas 2016, año en el que Radio Clásica y Los 40 cumplen su 50 aniversario, razón por la que el jurado ha reunido el premio al mejor presentador y al mejor programa de radio en uno solo y se lo ha concedido ex aequo a Martín Llade, por su programa "Sinfonía de la mañana", de Radio Clásica, de RNE, y a Tony Aguilar por "su estilo atrevido y siempre joven", al frente del programa "Del 40 al 1", de Los 40.



La música también ha sido central en los premios de televisión, ya que el mejor programa de entretenimiento ha sido "La Voz", de Telecinco, cuyo presentador, Jesús Vázquez, no ha acudido a la recepción de este mediodía, pero estará esta noche en la gala de entrega de premios, que tendrá lugar en el Gran Teatre del Liceu, según fuentes del programa.



La serie "El Ministerio del Tiempo" ha obtenido un Ondas por segundo año consecutivo y han acudido a Barcelona su productor, Javier Olivares, y los actores Nacho Fresneda y Mar Saura.



"Desde `El Ministerio del Tiempo` no podemos hacer nada respecto a Trump -ha bromeado Olivares-, sólo tocamos temas relacionados con España".



Más en serio se lo ha tomado Jon Sistiaga, premio Ondas por su programa "Tabú", que ha recordado: "En Europa también hemos tenido nuestros Trump, como Berlusconi o Jesús Gil, pero no tenían el maletín nuclear. Lo que pase a partir de ahora es imprevisible".