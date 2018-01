“Nadie denunció este libro ni lo hará, porque todo lo que afirmo está probado”

Después de dos novelas, “Un paso al frente” (2014) y “Código rojo” (2015), vuelve a tratar la corrupción entre los militares, pero en esta ocasión desde el género del ensayo. Unos días antes de su visita, adelantó para los lectores de Atlántico detalles de su intervención y esta propuesta literaria.



¿Destapa en este libro los trapos sucios del Ejército?

Son más de 800 páginas, con 1.600 referencias ya conocidas. Lo que hago es juntar todas las piezas del puzzle y analizar los patrones que se repiten. Lo cierto es que hay más de cien oficiales y suboficiales condenados por abuso sexuales, violaciones, corrupción o robo.



¿Existe un pacto de silencio dentro de las filas militares?

Siempre se cubren unos a otros. Hay 175 denuncias por acoso sexual, una cifra que no parece corresponderse con la realidad, y solo el 65% de los casos se investigan y el 12% acaban en condena. Si ya es muy duro denunciar, cuanto más cuando los condenados siguen en el Ejército. Todas las tramas de corrupción que salen a la luz es a través de agentes externos, empresarios que son extorsionados.



¿Es machista el Ejército español?

Hay sentencias judiciales que corroboran que el Ejército es machista y el Tribunal Supremo lo sostiene. Hay un capitán que le llaman lengua sucia que utiliza términos y expresiones que se censurarían en otros ámbitos.



¿Qué hay tras tanta impunidad?

Hay muchos intereses económicos y empresariales. En el libro demuestro cómo las grandes firmas apoyan al Ejército. En el accidente del Yak-42 murieron 75 personas porque el 75% del dinero destinado a la contratación de vuelos desapareció y tampoco se pagó un seguro. Aún hoy no se sabe quién se quedó con el dinero. Hay intereses económicos que silencian noticias como que 30.000 millones de euros se destinen a comprar armas que no necesitamos, submarinos que no flotan, aviones con carencias o tanques para guardar en un garaje. Es un escándalo que apenas tiene repercusión mediática.



En su libro da nombres y señala directamente a los responsables. ¿No asume demasiados riesgos?

No me da miedo. Está todo demostrado y publicado, lo que hago es meterlo en contexto, unir las piezas. Hace unos meses murieron dos pilotos en accidente de avión, uno después del desfile de las Fuerzas Armadas y otro, en un F18. En la última década estos casos se han duplicado, hay mayor accidentalidad que en los 80. Se deben a los recortes en mantenimiento, son homicidios por negligencia. Nadie denunció este libro, ni lo hará porque todo lo que afirmo está probado.



Además de corrupto, tilda al Ejército de franquista. ¿Cómo encaja su nivel de modernización?

Es franquista, pero también moderno. Es extremadamente solvente en misiones internacionales. Turquía es un Ejército OTAN y moderno y el saudita demuestra su solvencia en Yemen, sin embargo, ni los generales turcos, ni los sauditas son demócratas, lo mismo pasa en España. No es una banalidad porque están documentadas un sin fin de manifestaciones y exaltaciones franquistas de los oficiales.



¿Las nuevas incorporaciones no han contribuido a una renovación?

Existe una ideología predominante, que es fascista y acaba absorbiendo todas las demás. Los que delinquen no son expulsados, pero sí todo lo que huela a democracia.



¿Y cuál es el papel de los políticos?

Los políticos no quieren problemas. En sus campañas nunca hablan de Defensa, ni de los proyectos del Ejército. El PP y el PSOE llegaron a acuerdos, para no tratar demasiado el tema. A la sociedad no le interesa, no existe un debate sobre qué hacer.