"Patria", de Fernando Aramburu, tendrá su propia serie en HBO

"Patria", la adaptación de la novela homónima de Fernando Aramburu, será una serie de 8 episodios de una hora, cuyo estreno está previsto para el año 2020, según ha dado a conocer de octubre HBO España.



La ficción televisiva estará producida por Alea Media, productora participada por Mediaset, y comenzará el rodaje en 2019. El lanzamiento será simultáneo en todos los territorios de HBO Europe, y se estrenará también en HBO Latin America.



Como ha detallado la compañía, también estará disponible para los subscriptores de HBO en Estados Unidos a través de las plataformas del canal HBO GO, HBO NOW, HBO On Demand, y otros distribuidores del canal y para todos los subscriptores de HBO Latin America.



Se trata de la primera serie original española producida por HBO Europe, y que cuenta con Aitor Gabilondo ("El Príncipe" o "Vivir sin permiso") como impulsor, guionista y productor de esta adaptación. El director principal será Pablo Trapero , acompañado por Félix Viscarret, que dirigirá varios episodios.





"He dedicado casi un año a adaptar 'Patria' a televisión. Ahora toca dar vida a estos personajes y recrear aquel doloroso pasado en algunos de los lugares donde ocurrieron hechos muy similares a los que se narran en esta ficción, y cuando las heridas aún siguen abiertas en Euskadi. Eso aviva mi compromiso y me obliga a afilar la sensibilidad", ha afirmado Gabilondo



Asimismo, ha asegurado que, "por fortuna", HBO le ha permitido rodearse de un equipo técnico y artístico "excepcional, también muy comprometido con esa realidad".

"No tengo ninguna voluntad de imponer un relato único porque ni creo que exista ni pienso que deba existir. 'Patria' no sólo supone para mí el reto de trasladar a la pantalla una historia emocionante y poderosa que ha llegado a millones de personas en todo el mundo. También es un viaje personal en el que, de la mano de los personajes, regreso al Euskadi de los años más duros de ETA, que tanto marcaron mi juventud. No se puede pedir más", ha dicho.



Para el responsable del contenido original de HBO Europe producido en España, Miguel Salvat, "Patria" "define la intención" de la compañía en cuanto a la producción original. "Queremos crear algo diferente, de gran calidad y que esté a la altura del legado de nuestra marca. Creo que el gran libro de Fernando Aramburu como base, y la enorme aportación de Aitor Gabilondo adaptando la novela y liderando este equipo, harán de 'Patria' una serie como nunca antes se ha hecho", ha subrayado.