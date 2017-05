Resines: "Hace falta vocación para ser actor, hay un 80% de desempleo"

Cien películas, un Goya al mejor actor y un año al frente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas no son suficientes para Antonio Resines (Torrelavega, 1954), que este año se ha adentrado en terreno desconocido: ha publicado su primer libro, a caballo entre la biografía y la historia del cine español.

"Pa` habernos matao: Memorias de un Calvo" (Aguilar, 2017) es la obra que ha escrito junto a Ana Pérez-Lorente, una novela en la que ha recogido anécdotas -las que recordaba y las que no- que llevan al lector desde la carcajada al llanto, tanto con personas del mundo del cine como, en menor medida, con su familia.

"Me han dicho que el libro entretiene, que al fin y al cabo es de lo que va esta profesión", celebra Resines, que se siente "satisfecho" ante un libro "digno y que se puede leer", aunque descarta publicar otro "salvo si sigo en esto y dentro de veinte años me apetece".

"Llevaba tiempo recogiendo recortes y anécdotas de mi vida y cuando me plantearon desde la editorial hacer un libro conmemorando las cien películas me pareció buena idea", asegura el actor, que define su obra como "una biofilmografía en la que hablo de las cosas que me apetecía contar".

La escritura del libro llevó tiempo y, aunque cuenta con 392 páginas, tiene detrás tanto los recuerdos de Resines como catorce horas de entrevistas a personas que fueron complementando la memoria del actor, un proceso que "no hubiera posible si no hubiera dimitido como presidente de la Academia del Cine".

Resines no lamenta haber dimitido, al igual que no lamenta el tiempo al frente de la Academia, en el que considera que "conseguimos cosas, como más ayudas a la producción", aunque "se podrían haber conseguido más de haber seguido" en un colectivo como el de los actores, "con casi un 80% del paro y con gente que ingresa 3.000 euros el ano".

El actor también destaca que "cada día son menos los que pueden vivir de esto" y que "es imprescindible tener vocación" para salir adelante.



En su obra también recuerda la figura de Fernando Trueba, con quien trabajó en su primera película y en la última -hasta la fecha-, "La Reina de España", aunque Resines ya tiene "dos proyectos pendientes" para este año y espera seguir dedicándose a la actuación "muchos años más".