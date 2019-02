Los 13 días de Quini sin Carriega

Suena la misma canción fúnebre. Quini coge el teléfono y recibe la noticia de la muerte de Cid Carriega. "El Sabio de Allariz" se había despedido del mundo jugando a su juego preferido, en su hogar, en su Allariz.La leyenda del Sporting se acercó a la villa para dar el pésame. Podía haber llamado como hicieron otros, pero Quini es Quini, sinónimo de único. En el tanatorio de la villa, fue uno más. Se fue Carriega el 14 de febrero de 2018.Para pesar de todos, para lamento del fútbol. El peor San Valentín.

Quini, el cinco veces Bota de Oro, el ídolo del Molinón confesaba en una entrevista: "Carriega marcó mi carrera". No es para menos, debutó bajo su mano en el Sporting y se hizo historia. 13 días después. El 27 de febrero de 2018, falleció Quini. El Molinón pasó a llevar su nombre y desde hace un añofebrero es un cabo de año improvisado. Dos leyendas del fútbol español separadas por 13 días. No es de recibo que se hayan ido de esa manera. A mí me hubiera gustado hablar de ellos y con ellos. Tan humildes como eran sus vidas, fueron gloriosas sus gestas. Sin alardes, sin egos, con talento y trabajo. Cada febrero, suena la misma canción. "Adiós, adiós" fue el título de Yosi Domínguez, de Los Suaves, para una de sus obras. No era una despedida, porque el rock no muere, ni tampoco sus presencias.