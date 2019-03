365 días, 3 derrotas unionistas

Aveces las cosas no salen como queremos o nos gustaría. Que se lo digan al Barbadás que acaba de ver como el Peroxa lo elimina de la Copa Diputación. Eso es otro capítulo, pero enhorabuena a todo el equipo de Miguel Carballo por dignificar una Primera Galicia a veces infravalorada. No es la preocupación que nos ocupa. Hace un par semanas que los resultados acompañaban a la UD Ourense. Compostela, Bergantiños, Racing de Ferrol y Barco aguantaban el chaparrón de perder puntos tanto en casa como fuera, ahora le toca a los de Fernando de Currás. Es una pena no contar con Laureano Nieto, pero le voy a robar un dato que daba el otro día. Desde la derrota del Marcón Atlético, en Preferente Sur, la UD Ourense solamente había perdido tres partidos. Sí, han leído bien, en 365 días solamente tres encuentros. El Silva fue el cuarto y fue en el partido después de la lesión de Rubén Arce. No estuvo el equipo. Desacertado y quizás cayó en el desconsuelo de jugar con un equipo con tan poco fútbol, pero que desquicia a todos. Hasta al Racing de Ferrol también acabó sin papeles. No vendrá un mes de marzo fácil, pero lo más importante en estas situaciones es saber olvidar. Como diría Rubén Arce "ya queda un día menos para volver". Un día menos para volver a la victoria.